Игры стран СНГ в 2025 году пройдут в азербайджанской Гяндже

Теги Игры стран СНГ Легкая атлетика

Азербайджан примет третьи Игры стран СНГ в 2025 году.

«Второй по величине город Азербайджана Гянджа в 2025 году примет Игры стран СНГ, и с этой целью обсуждалась проводимая в стране работа по подготовке», – сообщил глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов.

Игры стран СНГ проходят в открытом формате – их участниками могут стать представители стран, не входящих в СНГ.

Предыдущие, вторые Игры прошли в Беларуси с 4 по 14 августа 2023 года. В ходе Игр разыгрывались 246 комплектов медалей в 20 видах спорта, участвовали 13 стран. 

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