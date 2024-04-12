Олимпийская чемпионка в тройном прыжке Юлимар Рохас пропустит Игры-2024 из-за травмы
Венесуэльская прыгунья тройным Юлимар Рохас объявила, что пропустит Олимпиаду.
28-летняя спортсменка получила травму на тренировке.
«С большой болью и грустью вынуждена сообщить о том, что я упала во время тренировки и почувствовала сильную боль. Позже была диагностирована травма ахиллова сухожилия.
Мое сердце разбито, и я хочу извиниться за то, что не смогу представлять страну в Париже-2024», – написала Рохас в соцсети.
Рохас – олимпийская чемпионка Токио-2020 и серебряный призер Рио-2016, четырехкратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка мира в помещении.
У соискательниц появился отличный шанс.