Олимпийская чемпионка в тройном прыжке Юлимар Рохас пропустит Игры-2024 из-за травмы

Венесуэльская прыгунья тройным Юлимар Рохас объявила, что пропустит Олимпиаду.

28-летняя спортсменка получила травму на тренировке.

«С большой болью и грустью вынуждена сообщить о том, что я упала во время тренировки и почувствовала сильную боль. Позже была диагностирована травма ахиллова сухожилия.

Мое сердце разбито, и я хочу извиниться за то, что не смогу представлять страну в Париже-2024», – написала Рохас в соцсети.

Рохас – олимпийская чемпионка Токио-2020 и серебряный призер Рио-2016, четырехкратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка мира в помещении.