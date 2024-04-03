Министр спорта Франции: «Сегодня нет конкретной террористической угрозы, направленной против Олимпиады в Париже»

Теги Париж-2024 Амели Удеа-Кастера Легкая атлетика

Министр спорта Франции опровергла наличие террористической угрозы на ОИ-2024.

«Сегодня нет конкретной террористической угрозы, направленной против Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже. Но мы продолжаем следить за ситуацией», – сказала Амели Удеа-Кастера. 

Она также отметила, что проведение церемонии открытия Олимпийских игр на Сене остается основным планом, однако имеется и резервный. 

Ранее репетицию церемонии открытия Парижа-2024 перенесли на 1,5 месяца. Причиной стал повышенный уровень воды в Сене – лодки с участниками не смогли бы проплыть под мостами.

«Если мы не говорим о плане Б, это не значит, что у нас его нет», – сказала Удеа-Кастера. 

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1 комментарий
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