Министр спорта Франции: «Сегодня нет конкретной террористической угрозы, направленной против Олимпиады в Париже»

Министр спорта Франции опровергла наличие террористической угрозы на ОИ-2024.

«Сегодня нет конкретной террористической угрозы, направленной против Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже. Но мы продолжаем следить за ситуацией», – сказала Амели Удеа-Кастера.

Она также отметила, что проведение церемонии открытия Олимпийских игр на Сене остается основным планом, однако имеется и резервный.

Ранее репетицию церемонии открытия Парижа-2024 перенесли на 1,5 месяца. Причиной стал повышенный уровень воды в Сене – лодки с участниками не смогли бы проплыть под мостами.

«Если мы не говорим о плане Б, это не значит, что у нас его нет», – сказала Удеа-Кастера.