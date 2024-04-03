«Хочу, чтобы у него все получилось». Иванишевич – о желании Джоковича выиграть олимпийское золото

Теги Новак Джокович ATP Горан Иванишевич Париж-2024 Олимпийский теннисный турнир Теннис

Горан Иванишевич высказался о желании Новака Джоковича стать олимпийским чемпионом.

«Я не просто верю, что он будет мотивирован – я в этом уверен. От всего сердца желаю ему выиграть золото Олимпиады и прежде всего турниры «Большого шлема» – это то, что он хочет и считает своим долгом сделать. Хотя он никому ничего не должен, но да ладно... Я хочу, чтобы у него все получилось».

Напомним, Джокович расстался с Иванишевичем на прошлой неделе. За пять лет совместной работы они выиграли девять «Больших шлемов».

Джокович разошелся с тренером, с которым стал величайшим в истории. Почему? И что дальше?

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14 комментариев
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Ответ Stas Salesov
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Какая нафиг еще одержимость, ему че, на ОИ не играть? Например, кое-кто наверняка еще мечтает выиграть РГ, хотя понимает, что это уже маловероятно.
+6
-2
+4
Ответ Stas Salesov
О чем и речь, но таковы слухи
Вот именно что слухи. ОИ важны, конечно, но и ТБШ - это сейчас по сути то, что его в теннисе еще интересует.
+3
0
+3
Ответ Stas Salesov
Ну-ну, он ради этой последней попытки даже Уимблдон готов пропустить, который реально еще можно взять) Даже страшно представить, на что еще может пойти для достижения своей цели..
Хейтеры такие хейтеры. Пропусти Новак ОИ - скажут "фу, забить на Олимпиаду ради какого-то вшивого Уима". Всё им не так.
+5
-2
+3
Ответ Доминик
Хейтеры такие хейтеры. Пропусти Новак ОИ - скажут "фу, забить на Олимпиаду ради какого-то вшивого Уима". Всё им не так.
Точно, так и сказали бы, мол как он одержим ТБШ, все ему мало итд.
+4
-1
+3
Спасибо Иванишевичу за все!
+4
-2
+2
Верим🤞💪‼️
+4
-2
+2
Ответ Stas Salesov
О чем и речь, но таковы слухи
Когда он не пропускает ты напишешь, насколько же жадный, так что ...
+2
0
+2
Ответ Stas Salesov
Ну-ну, он ради этой последней попытки даже Уимблдон готов пропустить, который реально еще можно взять) Даже страшно представить, на что еще может пойти для достижения своей цели..
Сомневаюсь, что Новак будет пропускать Уимблдон, один из двух своих любимых ТБШ.
+1
0
+1
Ответ Eugenie Nation
Какая же зависть обладает нашим величайшим. Зацикленность на золоте федалей, не дает ему покоя. Боюсь представить, как по его психике ударит поражение от рандомного Сейбота Уилда
Ну, да, и только Рафуля играет через боль и ежегодно получает травмы только потехи ради.)
+6
-5
+1
Ответ Вегетарианец_
Ну, да, и только Рафуля играет через боль и ежегодно получает травмы только потехи ради.)
Да, ведь выиграть не потому что не выигрывал до этого, всегда говорил о важности лично для него олимпийской медали, а всё ради золота федалей) Хэйтеры такие, ничего не поделать. А Рафыч это вообще кадр, рассказывать, что хочет сыграть в последний раз на самых важных для него турнирах перед местными зрителями, по итогу прятаться до грунта, чтобы окончательно стату не испортить
+4
-4
0
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