«Хочу, чтобы у него все получилось». Иванишевич – о желании Джоковича выиграть олимпийское золото

Горан Иванишевич высказался о желании Новака Джоковича стать олимпийским чемпионом.

«Я не просто верю, что он будет мотивирован – я в этом уверен. От всего сердца желаю ему выиграть золото Олимпиады и прежде всего турниры «Большого шлема» – это то, что он хочет и считает своим долгом сделать. Хотя он никому ничего не должен, но да ладно... Я хочу, чтобы у него все получилось».

Напомним, Джокович расстался с Иванишевичем на прошлой неделе. За пять лет совместной работы они выиграли девять «Больших шлемов».

Джокович разошелся с тренером, с которым стал величайшим в истории. Почему? И что дальше?