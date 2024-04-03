Мария Захарова: «Бах рассказал, что находится в сговоре с украинской стороной. МОК должен провести расследование»
Мария Захарова считает, что МОК должен провести расследование по Томасу Баху.
«Бах рассказал, что оказывается находится в сговоре с украинской стороной и наделил их полномочиями собирать информацию на российских спортсменов, которая ляжет в основу отказа атлетам из России участвовать в соответствующих олимпийских мероприятиях.
Это же сговор чистой воды, только сговор не двух частных лиц, а руководителя международной организации с одной страной по выдавливанию третьей стороны.
Мы считаем, что это то (расследование), что они сделать обязаны. Иначе весь олимпизм рассыпется на глазах у человечества, и его будет потом не собрать», – рассказала официальный представитель МИД России.
Пранкеры позвонили Томасу Баху – и он разозлил весь наш спорт
Анекдот, ей богу.
2. Первая сторона - это МОК, от второй стороны и не требуются подписи, так как вторая сторона полностью зависима. И это вы понимаете.