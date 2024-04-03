Мария Захарова: «Бах рассказал, что находится в сговоре с украинской стороной. МОК должен провести расследование»

Теги МОК Томас Бах Мария Захарова Легкая атлетика

Мария Захарова считает, что МОК должен провести расследование по Томасу Баху.

«Бах рассказал, что оказывается находится в сговоре с украинской стороной и наделил их полномочиями собирать информацию на российских спортсменов, которая ляжет в основу отказа атлетам из России участвовать в соответствующих олимпийских мероприятиях.

Это же сговор чистой воды, только сговор не двух частных лиц, а руководителя международной организации с одной страной по выдавливанию третьей стороны.

Мы считаем, что это то (расследование), что они сделать обязаны. Иначе весь олимпизм рассыпется на глазах у человечества, и его будет потом не собрать», – рассказала официальный представитель МИД России.

Пранкеры позвонили Томасу Баху – и он разозлил весь наш спорт

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33 комментария
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Международного права сейчас как такового нет, никто не будет независимо ничего расследовать. По отношению к спортсменам это все несправедливо
+24
-8
+16
Ответ метель
Комментарий удален модератором
а че не так ?) он сам вчера это подтвердил. Не она же придумала.
+33
-18
+15
Ответ steelhard
Советский Союз хоть как- то уравновешивал ситуацию, с ним пропало и международное право
Потому что с СССР был двухпоярный мир. И было право победителя признанное всеми. После его развала остался один гегемон, который диктовал свои правила всему миру.
+17
-6
+11
Ответ Viks
Комментарий скрыт
Что не отменяет сговор
+11
-4
+7
Проблема в том, что Бах - главное лицо в МОК. Никто не будет проводить расследование и против него меры принимать.
+6
-1
+5
Ответ Katt Lady
Международного права сейчас как такового нет, никто не будет независимо ничего расследовать. По отношению к спортсменам это все несправедливо
Советский Союз хоть как- то уравновешивал ситуацию, с ним пропало и международное право
+12
-9
+3
Ответ Михон Мясной
СССР и международное право...Оксюморон какой-то))
Не идеализирую СССР, но он был гирей на противоположной стороне весов и его присутствие не позволяло современную вседозволенность.
+3
0
+3
Ответ Гражданин страны
История с Бахом показывает, как у нас культивируют ненависть к Западу. Сначала телефонные хулиганы, находящиеся на довольствии российских спецслужб, записывают разговор с западным чиновником, где стараются спровоцировать последнего в нужном направлении (я просто напомню, что "Вован и Лексус" работают строго по тем персонам, которые находятся в сложных отношениях с российской властью). Потом запись скидывается российским СМИ, оттуда вынимаются нужные цитаты и под соответствующим соусом все это скармливается электорату, чтобы даже думать не смел о каком-то мирном сосуществовании с окружающим миром.
И конечно, один ты знаешь правду, как оно было на самом деле , и срочно прибежал на спортс просветить всех в комментариях 😂
Анекдот, ей богу.
+7
-4
+3
Ответ Оля Тимофеева
А что культивировать? Люди сами видят отношение политиков и высоко сидящих Америки и Запада к нам.
Я вот вижу нормальное отношение. То, которое мы заслуживаем. Когда России отдавали ЧМ по футболу, финал ЛЧ и прочие крупные спортивные события, что-то вы про русофобию не пели. Потом что-то случилось видимо да?
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Ответ juliaft@yandex.ru
Всего лишь)
1. Договор не равен сговору, так как сговор не правомерен, вы это понимаете;
2. Первая сторона - это МОК, от второй стороны и не требуются подписи, так как вторая сторона полностью зависима. И это вы понимаете.
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0
+1
Ответ maripous
Потому что с СССР был двухпоярный мир. И было право победителя признанное всеми. После его развала остался один гегемон, который диктовал свои правила всему миру.
Да, конечно
+3
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+1
Ответ Михон Мясной
Комментарий удален модератором
Проходи мимо, рассуждающий.
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0
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Ответ Viks
Комментарий скрыт
Всего лишь)
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0
Комментарий удален модератором
Ответ Ezhevika33
И конечно, один ты знаешь правду, как оно было на самом деле , и срочно прибежал на спортс просветить всех в комментариях 😂 Анекдот, ей богу.
Комментарий удален модератором
Ответ Timado77
Я вот вижу нормальное отношение. То, которое мы заслуживаем. Когда России отдавали ЧМ по футболу, финал ЛЧ и прочие крупные спортивные события, что-то вы про русофобию не пели. Потом что-то случилось видимо да?
Конкретнее, что сделали российские спортсмены, что им выставляют ограничения? Без флага/без гимна/ без страны в целом? Требуют осудить действия правительства. Спорт же вне политики, или это другое?
+2
-2
0
Ответ Оля Тимофеева
Конкретнее, что сделали российские спортсмены, что им выставляют ограничения? Без флага/без гимна/ без страны в целом? Требуют осудить действия правительства. Спорт же вне политики, или это другое?
Война выходит далеко за пределы политики, пора бы уже это выучить. Конкретно спортсмены ничего не сделали, так их ни в чем и не обвиняют.
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