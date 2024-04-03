Дмитрий Васильев: «Бах – обычный негодяй, который ради денег готов сжигать все на своем пути»

Теги МОК Томас Бах Дмитрий Васильев Биатлон

Дмитрий Васильев поделился мнением о Томасе Бахе.

«Уже года четыре говорю о том, кем является Бах. Он войдет в историю как разрушитель олимпийского движения, которое при нем прекратит свое существование в нынешнем виде. Обычный негодяй, который ради денег готов сжигать все на своем пути. Неудивительно, что он говорил такие вещи, для нас это не новость. Его цинизм и лицемерие зашкаливают, просто он показал свое истинное лицо.

Не думаю, что мир как-то на это отреагирует, он находится в состоянии лжи и мерзости. На порядочность и благородство банды Баха во главе МОК рассчитывать тоже не приходится. Но это хороший повод задуматься всему остальному спортивному сообществу, которое еще сохраняет адекватность», – рассказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

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3 комментария
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Ради денег? А что ж тогда Россия его не купит? Излюбленный метод же
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Если мы хотим, чтобы прекратил существовать существующий последние 30 лет мировой порядок, тогда и олимпийское движение разрушиться, как часть этого миропорядка.
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На Васильева один раз взглянешь и всё понятно становится - лицо, не обезображенное интеллектом. Видит в других то, что не видит в себе.
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