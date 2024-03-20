Дмитрий Свищев: «МОК запугивает атлетов и федерации с целью не допустить проведение Игр дружбы. Это саботаж и дискриминация по национальному признаку»

Дмитрий Свищев заявил, что МОК превращается в карательный орган.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортсменов и правительства не участвовать в Играх дружбы в России, назвав их «полностью политизированным мероприятием».

«Удивительно слышать от уважаемого спортивного чиновника, руководителя целого МОК такие позорные слова. Он несколько раз прошелся по России.

Президент МОК, так же, как и члены исполкома МОК, и другие руководители олимпийского движения обязаны поддерживать соревнования разного уровня по различным видам спорта. Вместо этого – что, они увидели угрозу олимпийскому движению?

Вместо того, чтобы задать России вопросы, поговорить с ней, они кого-то слушают – видимо, наших ближайших соседей, – и считают эти соревнования угрозой международному олимпийскому движению. Они что, с ума сошли?

Мы неоднократно говорили, что эти соревнования ни в коем случае не подменяют Олимпийские игры, там даже дисциплины другие. Если они внимательно посмотрят, то увидят, что там есть и неолимпийские виды спорта.

Либо они не вникли в суть соревнований, либо это чистейшей воды провокация. Они запугивают атлетов и федерации с целью не допустить проведение Игр — это саботаж и дискриминация по национальному признаку.

Я в полушоковом состоянии нахожусь. У Баха есть сейчас возможности перешагнуть через свою гордыню, которая, кстати, является смертным грехом, пригласить президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, пригласить министра спорта РФ Олега Матыцина, сесть за стол переговоров и решить эту проблему раз и навсегда.

Вряд ли это произойдет – но кто-то же должен ему советовать. МОК превращается в карательный орган, который ничего не имеет общего с реальным развитием олимпизма.

Они также обвинили наше действующее правительство в том, что оно на государственном уровне поддерживает допинг с 2014 года. Бах даже не знает, что у нас правительство давно поменялось с тех пор. Поэтому, к сожалению, это некомпетентность.

Господин Бах должен понимать: мы находимся в постоянном контакте с РУСАДА и WADA. Буквально 10 дней назад мы провели встречу с , на которой обсуждалось, что нужно сделать для восстановления организации в системе .

Мы совершенствуем законодательство. Российское антидопинговое законодательство – одно из самых совершенных в мире.

А Бах все свалил в одну корзину и пытается делать из нашей страны исчадие ада, которое во всем виновато», – заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.