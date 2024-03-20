Дмитрий Свищев: «МОК запугивает атлетов и федерации с целью не допустить проведение Игр дружбы. Это саботаж и дискриминация по национальному признаку»
Дмитрий Свищев заявил, что МОК превращается в карательный орган.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортсменов и правительства не участвовать в Играх дружбы в России, назвав их «полностью политизированным мероприятием».
«Удивительно слышать от уважаемого спортивного чиновника, руководителя целого МОК такие позорные слова. Он несколько раз прошелся по России.
Президент МОК, так же, как и члены исполкома МОК, и другие руководители олимпийского движения обязаны поддерживать соревнования разного уровня по различным видам спорта. Вместо этого – что, они увидели угрозу олимпийскому движению?
Вместо того, чтобы задать России вопросы, поговорить с ней, они кого-то слушают – видимо, наших ближайших соседей, – и считают эти соревнования угрозой международному олимпийскому движению. Они что, с ума сошли?
Мы неоднократно говорили, что эти соревнования ни в коем случае не подменяют Олимпийские игры, там даже дисциплины другие. Если они внимательно посмотрят, то увидят, что там есть и неолимпийские виды спорта.
Либо они не вникли в суть соревнований, либо это чистейшей воды провокация. Они запугивают атлетов и федерации с целью не допустить проведение Игр — это саботаж и дискриминация по национальному признаку.
Я в полушоковом состоянии нахожусь. У Баха есть сейчас возможности перешагнуть через свою гордыню, которая, кстати, является смертным грехом, пригласить президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, пригласить министра спорта РФ Олега Матыцина, сесть за стол переговоров и решить эту проблему раз и навсегда.
Вряд ли это произойдет – но кто-то же должен ему советовать. МОК превращается в карательный орган, который ничего не имеет общего с реальным развитием олимпизма.
Они также обвинили наше действующее правительство в том, что оно на государственном уровне поддерживает допинг с 2014 года. Бах даже не знает, что у нас правительство давно поменялось с тех пор. Поэтому, к сожалению, это некомпетентность.
Господин Бах должен понимать: мы находимся в постоянном контакте с РУСАДА и WADA. Буквально 10 дней назад мы провели встречу с РУСАДА, на которой обсуждалось, что нужно сделать для восстановления организации в системе WADA.
Мы совершенствуем законодательство. Российское антидопинговое законодательство – одно из самых совершенных в мире.
А Бах все свалил в одну корзину и пытается делать из нашей страны исчадие ада, которое во всем виновато», – заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.
Кроме Баха, знаю ещё одного деда, который этим активно занимается.
Наверное альтернативные международные соревнования и неплохая затея для дальнейшего подъёма величия нашего Отечества. Но, при этом, есть существенный больной вопрос: громадный бюджет этих престижнейших показательных соревнований.
Это значит, что: эти колоссальные средства не пойдут на ремонт раздолбанных дорог, так же будут бить фонтаны прорванной ветхой, построенной ещё при Советах, канализационных, тепло и водопроводящих коммуникаций, и тд и тп., также, люди, большинству которых фиолетово и до олимпийских и любых альтернативных спортивных соревнований и музыкальных конкурсов, будут мерзнуть в морозные зимы в нетопленных человейниках.
А так... желающих посоревноваться за неплохие премиальные рядовым участникам и "престижные", по денежному эквиваленту, призовые найдётся немало не только в Африке, Азии и Латинской Америке, но и с недружественного Запада отбоя от желающих не будет.
Итак, вперёд, товарищ Свищев, за дальнейшее величие нашего Великого Отечества!