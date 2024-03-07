Церемонию открытия Олимпиады в Париже могут сократить из соображений безопасности

Теги МОК открытие Париж-2024 Кристоф Дюби Легкая атлетика

Церемонию открытия Олимпиады в Париже могут сократить из соображений безопасности.

Об этом в интервью Sky News рассказал исполнительный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф Дюби.

Церемония пройдет 26 июля на реке Сене, по которой проплывут лодки с участниками Игр. Ранее французские власти приняли решение, что зрители смогут посетить мероприятие только по приглашениям.

«В зависимости от характера угрозы ограничений может стать еще больше, если это потребуется. Основной вопрос заключается в следующем: «Можем ли мы перенести церемонию в другое место, скажем, на какой-нибудь стадион?»

Невозможно создать подробный план Б. Это слишком масштабно, слишком изощренно, слишком сложно с художественной точки зрения, чтобы можно было рассматривать план Б с другим местом. План Б – это сокращения, корректировки, но та же локация», – сказал Дюби.

МОК о том, смогут ли россияне посетить церемонию открытия Олимпиады: «Об этом будет объявлено в ближайшее время»

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10 комментариев
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Интересно, Израиль прекратит боевые действия на время Олимпиады, соблюдая такое важное Олимпийское перемирие? И будет ли наказан за его несоблюдение?)
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Боятся нашествие клопов, или что
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Перенести невозможно в связи с купанием Макрона.
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Клоуны
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Зная Францию, я просто жду забастовки капитанов речных трамвайчиков, которая пройдёт в тот же день, что и планируемое открытие…при этом ничего им за это не будет, а арабы успеют ограбить очередной бутик и перевернуть и поджечь пару машин.😹
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Как это перенести? Что это за дискриминация, Макрон же хотел перед олимпиадой, в авангарде заплыва быть!
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После позорной организации финала ЛЧ, не удивительно.
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Хоть вообще не проводите. Как там выше написал "это правильно, можно раздать пенсионерам" или что-то обычное в подобном стиле нытья.
Хоть по дну Сены проводите, без аквалангов.
Не буду смотреть из принципа.
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Ответ Рекорд в наших сердцах
Интересно, Израиль прекратит боевые действия на время Олимпиады, соблюдая такое важное Олимпийское перемирие? И будет ли наказан за его несоблюдение?)
«Они ещё даже не начинали…», ну или как там.
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