Церемонию открытия Олимпиады в Париже могут сократить из соображений безопасности.

Об этом в интервью Sky News рассказал исполнительный директор Международного олимпийского комитета ( ) Кристоф Дюби.

Церемония пройдет 26 июля на реке Сене, по которой проплывут лодки с участниками Игр. Ранее французские власти приняли решение, что зрители смогут посетить мероприятие только по приглашениям.

«В зависимости от характера угрозы ограничений может стать еще больше, если это потребуется. Основной вопрос заключается в следующем: «Можем ли мы перенести церемонию в другое место, скажем, на какой-нибудь стадион?»

Невозможно создать подробный план Б. Это слишком масштабно, слишком изощренно, слишком сложно с художественной точки зрения, чтобы можно было рассматривать план Б с другим местом. План Б – это сокращения, корректировки, но та же локация», – сказал Дюби.

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