Около 326 тысяч зрителей смогут посетить открытие Олимпийских игр-2024 в Париже
Около 326 тысяч зрителей смогут посетить открытие Олимпийских игр-2024 в Париже.
Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.
Церемония пройдет 26 июля на реке Сене, по которой проплывут лодки с участниками Игр. Зрители смогут наблюдать за ними с набережной, при этом для 222 тысяч человек проход будет бесплатным.
Ожидается, что в целом будет использовано 180 лодок – 94 для перевозки спортсменов и еще 86 для специалистов из охранных и технических служб.
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