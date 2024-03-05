Около 326 тысяч зрителей смогут посетить открытие Олимпийских игр-2024 в Париже.

Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

Церемония пройдет 26 июля на реке Сене, по которой проплывут лодки с участниками Игр. Зрители смогут наблюдать за ними с набережной, при этом для 222 тысяч человек проход будет бесплатным.

Ожидается, что в целом будет использовано 180 лодок – 94 для перевозки спортсменов и еще 86 для специалистов из охранных и технических служб.

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