Около 326 тысяч зрителей смогут посетить открытие Олимпийских игр-2024 в Париже

Теги Париж-2024 Водные виды

Около 326 тысяч зрителей смогут посетить открытие Олимпийских игр-2024 в Париже.

Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

Церемония пройдет 26 июля на реке Сене, по которой проплывут лодки с участниками Игр. Зрители смогут наблюдать за ними с набережной, при этом для 222 тысяч человек проход будет бесплатным.

Ожидается, что в целом будет использовано 180 лодок – 94 для перевозки спортсменов и еще 86 для специалистов из охранных и технических служб.

Россия на пороге решения по участию в Олимпиаде. К чему все идет?

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пф…На ска арене вроде больше было людей)
+22
-3
+19
А клопы, а грязь в Сене, а мигранты...Или погодите?
+10
-3
+7
Ответ selso99
А клопы, а грязь в Сене, а мигранты...Или погодите?
Их посчитали
+3
0
+3
Ответ selso99
А клопы, а грязь в Сене, а мигранты...Или погодите?
Так это все вместе.
+3
0
+3
На следующей день после открытия на федеральных каналах: "Представители нетрадиционный ориентации приползли на коленях и замерзли".
+2
0
+2
Т.к каждый день исчезает ноутбук с документами, французы просто решили не париться и все обнародовать.
+1
0
+1
Ждём, что на это ответит Роман Ротенберг!
+1
0
+1
Т.к каждый день исчезает ноутбук с документами, французы просто решили не париться и все обнародовать.
0
0
0
а сколько закрытие посетят?
0
0
0
По идее одна делегация-одна лодка …а тут 94 лодки для спортсменов всего
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий