Сергей Лавров: «Несмотря на беспрецедентную политизацию международного спортивного движения, российский спорт уверенно смотрит в будущее»
Сергей Лавров заявил, что российский спорт уверенно смотрит в будущее.
«Несмотря на беспрецедентную политизацию международного спортивного движения, уверенно смотрит в будущее и российский спорт.
У нас в стране буквально сейчас проводится очень интересный инновационный турнир в Казани «Игры будущего» с участием 161 команды из 109 стран.
В этом же году запланированы другие масштабные мероприятия — Игры БРИКС и Всемирные игры дружбы, — сказал министр иностранных дел РФ во время церемонии открытия второго конгресса Международного движения русофилов.
Сразу понятно, для чего это действо устраивалось. До сих пор, видимо, бегут, чтобы доказать Штатам, как они им безразличны
Ахахаха. Логично, что имеет право на существование и Международное движение русофобов?
(старый КВН)
https://www.championat.com/cybersport/news-5443602-vse-uchastniki-igr-buduschego-2024-angliya-ssha-rossiya-chehiya-franciya-avstraliya-i-drugie.html
Но власть имущие видят нас — лошадьми, себя — жокеями, а жизнь — ипподромом.и съел порцию овса.