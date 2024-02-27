Сергей Лавров: «Несмотря на беспрецедентную политизацию международного спортивного движения, российский спорт уверенно смотрит в будущее»

Теги Сергей Лавров Политика Матч ТВ Игры Будущего Легкая атлетика

Сергей Лавров заявил, что российский спорт уверенно смотрит в будущее.

«Несмотря на беспрецедентную политизацию международного спортивного движения, уверенно смотрит в будущее и российский спорт.

У нас в стране буквально сейчас проводится очень интересный инновационный турнир в Казани «Игры будущего» с участием 161 команды из 109 стран.

В этом же году запланированы другие масштабные мероприятия — Игры БРИКС и Всемирные игры дружбы, — сказал министр иностранных дел РФ во время церемонии открытия второго конгресса Международного движения русофилов.

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34 комментария
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В гостях у сказки)
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Есть уверенность в завтрашнем дне, уверенно смотрит в завтрашнее дно.
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Открыл сайт этого конгресса Международного движения русофилов (видимо, считают себе последователями славянофилов). В конце видео с характерным названием: "Специально для Вашингтона. Смотрите мы "страдаем в изоляции".
Сразу понятно, для чего это действо устраивалось. До сих пор, видимо, бегут, чтобы доказать Штатам, как они им безразличны
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Какой уверенный у нас спорт.
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Ответ Владимири Йолкиннен
В гостях у сказки)
в гостях у сказочных
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"Игры будущего" это вообще не про спорт. Возможно, кому-то интересно наблюдать за битвой роботов, но спорта здесь мало. А большое количество крупных стартов на коротком отрезке, говорит о том, что необходимо дать соревновательную практику спортсменам. Уровень этих Игр будет невысоким.
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Так то вся страна затаив дыхание и остолбенев от увиденного в настоящем с надеждой смотрит в будущее. Поговаривают, что некоторые даже уже "увидели" кое-какие сигналы оттуда... о том, что возможно, нужно еще 25 лет затянуть пояса и потерпеть.
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Играм будущего прямо присвоили чуть ли не олимпийский статус. Это вообще не спорт, если честно.
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И что видать?
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взгляд российского спорта в будущее - это как мем взгляда ДиКаприо из фильма Остров проклятых?
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"Смотрим вперед", а взносы платим назад... Так можно всю жизнь смотреть и не увидеть ничего, кроме кукиша.
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Ответ Melnikov1968
"Игры будущего" это вообще не про спорт. Возможно, кому-то интересно наблюдать за битвой роботов, но спорта здесь мало. А большое количество крупных стартов на коротком отрезке, говорит о том, что необходимо дать соревновательную практику спортсменам. Уровень этих Игр будет невысоким.
Причем игры будущего даже толком не освещаются, кроме как государственными сми) Хотя вроде праздник молодости и технологий, а информируют об этом в основном пенсионеров)
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Увaжaемый Сергей Викторович Лавров еще раз доказал, что МИД России - самое бесполезное для страны министерство.
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Что то какая то темнота впереди
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Сеанс самовнушения номер 354
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Международное движение русофилов

Ахахаха. Логично, что имеет право на существование и Международное движение русофобов?
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ДЫАААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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- А я им сказал: "Вот увидите, придет завтра и..." И я оказался прав - завтра пришло.
(старый КВН)
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Ответ Baym
Огласите список стран, пожалуйста
Для тех, кто не умеет пользоваться яндексом..
https://www.championat.com/cybersport/news-5443602-vse-uchastniki-igr-buduschego-2024-angliya-ssha-rossiya-chehiya-franciya-avstraliya-i-drugie.html
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с участием 161 команды из 109 стран." --- Список стран - в студию!
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Кто эти игры смотрит и про какое уверенное будущее он говорит. Живут в своем мирке
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Это единственный глава МИДа, которому за бугор ездить не дают, или еще в КНДР такой же?
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Мы даже сами не видим, что будет завтра А Лавров про весь российский спорт.. У него, что очки волшебные есть?
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🤭
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petroff и bashiroff за какие страны шпилют?)
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Жизнь не ипподром, жокеи не хозяева жизни, а мы не лошади.
Но власть имущие видят нас — лошадьми, себя — жокеями, а жизнь — ипподромом.и съел порцию овса.
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Кто такие русофилы? Надеюсь, это не то, о чем я подумала))) Или это я слишком испорченная?)))
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Еще недавно мы были на краю пропасти, но теперь сделали уверенный шаг вперед
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А разве в России не политизируется абсолютно все? Даже на киберспортивные игры президентов тащят и освещают по первому каналу.
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Ох уж эта гонка спортивных достижений. Ванитас ванитатум.
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