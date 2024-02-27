Сергей Лавров: «Несмотря на беспрецедентную политизацию международного спортивного движения, российский спорт уверенно смотрит в будущее»

Сергей Лавров заявил, что российский спорт уверенно смотрит в будущее.

«Несмотря на беспрецедентную политизацию международного спортивного движения, уверенно смотрит в будущее и российский спорт.

У нас в стране буквально сейчас проводится очень интересный инновационный турнир в Казани «Игры будущего» с участием 161 команды из 109 стран.

В этом же году запланированы другие масштабные мероприятия — Игры БРИКС и Всемирные игры дружбы, — сказал министр иностранных дел РФ во время церемонии открытия второго конгресса Международного движения русофилов.