Дмитрий Чернышенко: «Мировое спортивное сообщество понимает, что масштабные мероприятия сложно представить без российских спортсменов»
Дмитрий Чернышенко заявил, что крупные турниры сложно представить без россиян.
Об этом он высказался на пленарной сессии «Об итогах работы Министерства спорта РФ в 2023 году, ключевых результатах и достижениях спорта за 2020–2023 годы, о задачах на 2024 год».
«Важно, что в изменившихся условиях наши спортсмены поддерживали свою форму. Мировое спортивное сообщество понимает, что масштабные мероприятия сложно представить без российских спортсменов. Мы должны продолжать усилия для преодоления искусственной блокады, которой добиваются западники», – заявил вице-премьер России Чернышенко.
Думаю, и с Евро-2024 и ОИ справятся.
Если серьезно, то есть несколько видов спорта, где без наших снизилась конкуренция. Зимние: фигурное катание, лыжи, хоккей. Летние: единоборства, гимнастика, фехтование. А во всех остальных видах только единицы могут претендовать на попадание на пьедестал или даже в финал.
В теннисе, ттт, мы и так присутствуем, а в синхронном плавании и художественной гимнастике я не разбираюсь, сорри.
Кому реально эти диплодоки эту лапшу на уши вешают?
очень даже легко
Настоящих мировых звезд у нас сейчас на пальцах двух рук пересчитать можно и то часть из них теннисисты и хоккеисты, которые продолжают выступать на самом высоком уровне