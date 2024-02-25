Дмитрий Чернышенко: «Мировое спортивное сообщество понимает, что масштабные мероприятия сложно представить без российских спортсменов»

Теги Дмитрий Чернышенко Министерство спорта России Легкая атлетика

Дмитрий Чернышенко заявил, что крупные турниры сложно представить без россиян.

Об этом он высказался на пленарной сессии «Об итогах работы Министерства спорта РФ в 2023 году, ключевых результатах и достижениях спорта за 2020–2023 годы, о задачах на 2024 год».

«Важно, что в изменившихся условиях наши спортсмены поддерживали свою форму. Мировое спортивное сообщество понимает, что масштабные мероприятия сложно представить без российских спортсменов. Мы должны продолжать усилия для преодоления искусственной блокады, которой добиваются западники», – заявил вице-премьер России Чернышенко.

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52 комментария
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Сами себя утешают.
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ЧМ в Катаре как-то провели.
Думаю, и с Евро-2024 и ОИ справятся.
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Включаю спортивные каналы и не замечаю, как все переживают из-за нашего отсутствия. Соревнования идут, народ на трибунах болеет, рекламы много.
Если серьезно, то есть несколько видов спорта, где без наших снизилась конкуренция. Зимние: фигурное катание, лыжи, хоккей. Летние: единоборства, гимнастика, фехтование. А во всех остальных видах только единицы могут претендовать на попадание на пьедестал или даже в финал.
В теннисе, ттт, мы и так присутствуем, а в синхронном плавании и художественной гимнастике я не разбираюсь, сорри.
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Мировое спортивное сообщество вполне нормально обходится без спортсменов из РФ и постоянно проводит мировые соревнования. Кому этот деятель лапшу вешает?
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Включает англичанин лигу чемпионов: Не понял, а где Зенит, Краснодар? Спартак, в конце концов. И выключает телевизор.
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Ответ radio_weiss
Включаю спортивные каналы и не замечаю, как все переживают из-за нашего отсутствия. Соревнования идут, народ на трибунах болеет, рекламы много. Если серьезно, то есть несколько видов спорта, где без наших снизилась конкуренция. Зимние: фигурное катание, лыжи, хоккей. Летние: единоборства, гимнастика, фехтование. А во всех остальных видах только единицы могут претендовать на попадание на пьедестал или даже в финал. В теннисе, ттт, мы и так присутствуем, а в синхронном плавании и художественной гимнастике я не разбираюсь, сорри.
А в хоккее-то где снизилась? Матчи сборных в рамках ЧМ никогда особым интересом не пользовались, не говоря уже про Евротур. В НХЛ как играли русские, так и играют. А Олимпиад со времен отстранения еще не было
+24
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+23
Как попки повторяют одно и то же. Вот сколько смотрю международные турниры, вообще не замечаю отсутствия. Ну кое-где не хватает, конечно, но в целом вообще никак это не сказывается. Мир как-то переживет это.
Кому реально эти диплодоки эту лапшу на уши вешают?
+19
-2
+17
Ответ Maksmen1995
Сами себя утешают.
Не утешают , а оправдываются перед потерянными поколениями .
+14
-3
+11
Чернышенко: «Мировое спортивное сообщество понимает --- Оно тебе написало об этом? На каком заборе?
+11
-1
+10
Да всем пофиг на нас. Пора признать это
+11
-2
+9
Два года на Спортсе, а я уже по оглавлению новости начинаю понимать какой источник у этих интервью...
+10
-3
+7
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Как попки повторяют одно и то же. Вот сколько смотрю международные турниры, вообще не замечаю отсутствия. Ну кое-где не хватает, конечно, но в целом вообще никак это не сказывается. Мир как-то переживет это. Кому реально эти диплодоки эту лапшу на уши вешают?
Друг другу, убеждают в этот друг друга.
+9
-2
+7
Уже 2 года как не парятся и не мечтают о нашем возвращении
+8
-2
+6
масштабные мероприятия?
очень даже легко
+8
-2
+6
В смысле сложно представить? Они уже давно идут
+8
-2
+6
все плевать, чувак. может, какие-то единицы скучают по российским спортсменам, но в подавляющем большинстве - все давно забыли.
+7
-2
+5
На кого эти мантры рассчитаны? Ведь все прекрасно понимают из-за чего нас отстранили, но делают вид, что СВО не проводится.
+8
-3
+5
Да, они понимают, они даже очень тоскуют без российских спортсменов, без зрительского интереса и спонсорсих денег. Беда, что вы не понимаете, что они со своей тоской справятся, а вы так и будете говорить о пониимании
+8
-3
+5
сложно, но можно
+5
-1
+4
Да Вы любого спросите. Где любой? А, вот он.
+5
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Можно услышать конкретные имена и явки, которые не представляют соревнования без нас?! В самом лучшем сценарии страдают федерации без наших шальных бабок и спонсоров типа Газпрома...
+4
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Да всем пофиг кто выступает, а кто нет
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Вот какой смысл повторять два года одно и то же, сами себя что ли успокаивают и самовнушением занимаются. Если честно, то в большинстве видов спорта отсутствие наших спортсменов либо не заметили, либо заметив сначала, потом уже привыкли к отсутствию и особо не вспоминают.

Настоящих мировых звезд у нас сейчас на пальцах двух рук пересчитать можно и то часть из них теннисисты и хоккеисты, которые продолжают выступать на самом высоком уровне
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Да уймитесь уже, сколько можно подвывать- ну пустите нас, хоть тушкой, хоть чучелом, без гимна и флага, со спущенными штанами и щедро удобренным вазелином тылом, только пустите, мы на все унижения готовы. Никто не сомневается что вы готовы
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Ничего не сложно. Уже прошли ЧМ по ЛА, водным видам спорта, биатлону. Все было на уровне. Хватит утешать себя и общественность. Сейчас не СССР, где можно было вешать и народ верил.
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Уже два года слабо понимают и никак не могут с этим смириться 🤣🤣🤣🤣🤣
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У нас все фиджитал!
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Вобще пофигу
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Представить сложно, а в реальности можно.. Восточники, южники и северники. Чернышенко вроде как адекватный товарищ, но будучи официальным представителем администрации дурдома, должен подстраиваться под стандарты.
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Ответ Uragan
Включает англичанин лигу чемпионов: Не понял, а где Зенит, Краснодар? Спартак, в конце концов. И выключает телевизор.
Так и есть, спроси Черданцева.
+2
-1
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