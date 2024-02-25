Дмитрий Чернышенко: «Мировое спортивное сообщество понимает, что масштабные мероприятия сложно представить без российских спортсменов»

Дмитрий Чернышенко заявил, что крупные турниры сложно представить без россиян.

Об этом он высказался на пленарной сессии «Об итогах работы Министерства спорта РФ в 2023 году, ключевых результатах и достижениях спорта за 2020–2023 годы, о задачах на 2024 год».

«Важно, что в изменившихся условиях наши спортсмены поддерживали свою форму. Мировое спортивное сообщество понимает, что масштабные мероприятия сложно представить без российских спортсменов. Мы должны продолжать усилия для преодоления искусственной блокады, которой добиваются западники», – заявил вице-премьер России Чернышенко.