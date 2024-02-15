Во Франции сообщили о соблюдении решения МОК об участии российских спортсменов в Париже-2024

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Легкая атлетика

Во Франции рассказали об участии российских спортсменов в Париже-2024.

«МОК разрешил российским и белорусским атлетам участвовать в Играх-2024 под нейтральным флагом. Франция уважает автономность спортивного сообщества и принимает к сведению решение комитета.

Определять спортсменов, которые соблюдают критерии нейтральности и, соответственно, могут участвовать в Играх, надлежит национальным федерациям и МОК. Франция будет следить за тем, чтобы эти критерии четко соблюдались до и во время Олимпиады.

Выдача виз будет осуществляться в соответствии с законодательством и регламентами по безопасности, действующими во время Игр», – сообщили в Министерстве иностранных дел Франции.

Летняя Олимпиада-2024 в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

Глава WADA об Олимпиаде-2024: «Группа нейтральных спортсменов будет очень небольшая, если они вообще примут участие»

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13 комментариев
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Ответ B.l.a.z.e
Есть у кого-то из наших шанс на нейтралку?
если Кремль даст добро
+8
0
+8
Ответ дедушкин сон
итог-теряем одну из лучших,а может и лучшую легкоатлетку страны.
Война идёт, дядя. Ежедневно десятки человек гибнут. Легкоатлетка не пропадет, поверь мне...
+10
-2
+8
МОК допустит, а их МВД нет.
+2
0
+2
Есть у кого-то из наших шанс на нейтралку?
0
0
0
МИД Франции визы даст, но виза - это не гарантия вьезда в страну....
0
0
0
Ответ Юквэл
Во Франции здания навозом поливают фермеры, жгут покрышки. Может вы не к тем безопасность хотите применить?
Ну вот россиян больше и не пускают никуда, чтобы они были в безопасности от гейропы
+2
-2
0
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