Во Франции сообщили о соблюдении решения МОК об участии российских спортсменов в Париже-2024

Во Франции рассказали об участии российских спортсменов в Париже-2024.

« разрешил российским и белорусским атлетам участвовать в Играх-2024 под нейтральным флагом. Франция уважает автономность спортивного сообщества и принимает к сведению решение комитета.

Определять спортсменов, которые соблюдают критерии нейтральности и, соответственно, могут участвовать в Играх, надлежит национальным федерациям и МОК. Франция будет следить за тем, чтобы эти критерии четко соблюдались до и во время Олимпиады.

Выдача виз будет осуществляться в соответствии с законодательством и регламентами по безопасности, действующими во время Игр», – сообщили в Министерстве иностранных дел Франции.

Летняя Олимпиада-2024 в пройдет с 26 июля по 11 августа.

Глава WADA об Олимпиаде-2024: «Группа нейтральных спортсменов будет очень небольшая, если они вообще примут участие»