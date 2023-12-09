Сергей Шубенков: «Никаких иллюзий по поводу допуска мы с тренером не испытывали. Коу давно обозначил свою позицию и придерживается ее»

Сергей Шубенков заявил, что не надеялся на допуск к международным стартам.

Ранее глава World Athletics Себастьян Коу заявил, что позиция организации по допуску российских легкоатлетов не изменилась, несмотря на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске россиян к Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

«Получается так, что мы в принципе с тренером никаких иллюзий по поводу заявления Коу не испытывали. Он уже давно свою позицию обозначил и в общем-то ее придерживался и так от нее не отходил.

Надежда была минимальная, иррациональная, которая всегда жила в любом человеке до последнего момента, что бы ни происходило. Эта новость – не шок, очень ожидаемо.

МОК подтвердил все, что его представители говорили до этого, World Athletics подтвердила все свои прошлые заявления. Есть в этом, конечно, некоторый обидный цинизм, но в целом удивления не вызвало вообще», – сказал чемпион мира-2015 в беге на 110 м с барьерами.