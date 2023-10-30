Депутат Свищев: «Не знаю, как Франция справится с обеспечением безопасности на Олимпиаде, если она не в состоянии разобраться с футбольными болельщиками»

Теги болельщики Дмитрий Свищев Париж-2024 Легкая атлетика

Депутат Дмитрий Свищев сомневается, что Франция может обеспечить безопасность на Олимпиаде.

29 октября болельщики «Марселя» закидали камнями автобус с футболистами и тренерами «Лиона» перед матчем десятого тура чемпионата Франции по футболу. Тренер лионцев Фабио Гроссо и его помощник получили ранения от осколков стекла.

«Не знаю, как Франция справится с обеспечением безопасности на Олимпийских играх в 2024 году, если страна даже не в состоянии разобраться с футбольными болельщиками.

Французы должны доказать Международному олимпийскому комитету и всему миру, что они могут защитить спортсменов, да и всех планирующих приехать к ним людей в целом.

Вы только представьте: бывшему футболисту такого известного клуба и проживающему в этой стране действительно страшно. О чем это говорит? Что может возникнуть на таком мероприятии, когда приедут люди разного цвета кожи и вероисповеданий?

Ларке надо поддержать. МОК стоит внимательно проследить за происходящим во Франции», — сказал Свищев. 

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