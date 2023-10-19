Олег Матыцин: «Парады и прекрасно организованные шоу будут сто процентов привлекать внимание к спорту»

Олег Матыцин считает, что парады привлекут внимание к спорту.

Ранее президент России Владимир Путин ответил на предложение о проведении спортивных парадов на Красной площади, назвав этой хорошей идеей.

«Спорт – это часть культуры, это жизнь общества, норма нашей жизни, о чем сказал президент. Я очень благодарен нашим средствам массовой информации за то, что они вовлечены в спорт. Самое главное, чтобы это было позитивное освещение спорта, а не каких-то критических ситуаций.

Поэтому и парады, и прекрасно организованные шоу, если можно так сказать, с чувством вкуса, чувством ответственности, будут сто процентов привлекать внимание к спорту. Люди пойдут в спорт, начнут им заниматься, и это сделает спорт нормой их жизни», – сказал министр спорта России.