Олег Матыцин: «Парады и прекрасно организованные шоу будут сто процентов привлекать внимание к спорту»

Теги Владимир Путин Олег Матыцин Министерство спорта России Легкая атлетика

Олег Матыцин считает, что парады привлекут внимание к спорту.

Ранее президент России Владимир Путин ответил на предложение о проведении спортивных парадов на Красной площади, назвав этой хорошей идеей.

«Спорт – это часть культуры, это жизнь общества, норма нашей жизни, о чем сказал президент. Я очень благодарен нашим средствам массовой информации за то, что они вовлечены в спорт. Самое главное, чтобы это было позитивное освещение спорта, а не каких-то критических ситуаций.

Поэтому и парады, и прекрасно организованные шоу, если можно так сказать, с чувством вкуса, чувством ответственности, будут сто процентов привлекать внимание к спорту. Люди пойдут в спорт, начнут им заниматься, и это сделает спорт нормой их жизни», – сказал министр спорта России.

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5 комментариев

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Andreir888
Какие парады, какие шоу??? В детский спорт надо вкладываться, с уроками физкультуры в школе разобраться, решить вопрос с обеспечением спорта высоких достижений современными тренажёрами, экипировкой, методологией и снаряжением! И самое главное - полноценно участвовать в соревнованиях самого высокого ранга - Олимпиадах, чемпионатах мира и Европы, Кубках мира!!! Эх, мечты, мечты!
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Назар Игорь
Стоит президенту дать отмашку, и сразу сонм придворных прихлебателей спешит наперегонки присоединиться к мнению хозяина.
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catcher69
а то...!!!!
как посмотрят сразу всё бросят и побегут...!!!!!!!!!!!!!!
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catcher69
Ответ Назар Игорь
Стоит президенту дать отмашку, и сразу сонм придворных прихлебателей спешит наперегонки присоединиться к мнению хозяина.
вертикаль жы !!!!
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#nikon
Ответ Andreir888
Какие парады, какие шоу??? В детский спорт надо вкладываться, с уроками физкультуры в школе разобраться, решить вопрос с обеспечением спорта высоких достижений современными тренажёрами, экипировкой, методологией и снаряжением! И самое главное - полноценно участвовать в соревнованиях самого высокого ранга - Олимпиадах, чемпионатах мира и Европы, Кубках мира!!! Эх, мечты, мечты!
Детский спорт - на государственные деньги. А парады - на деньги спонсоров.
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