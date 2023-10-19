Путин подписал указ о проведении Игр дружбы. Турнир пройдет в 2024 году в Москве и Екатеринбурге
Владимир Путин подписал указ о проведении международных Игр дружбы.
«В целях обеспечения гарантированного свободного доступа российских спортсменов и спортивных организаций к международной спортивной деятельности, развития новых форматов международного спортивного сотрудничества постановляю:
1. Провести международные соревнования «Всемирные игры дружбы» в 2024 году в Москве и Екатеринбурге», – говорится в указе.
Также президент РФ поручил образовать оргкомитет турнира.
А вообще пофиг,,,,скоро затянут, про то что Европа замерзнет. Зима близКО!