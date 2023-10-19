Путин подписал указ о проведении Игр дружбы. Турнир пройдет в 2024 году в Москве и Екатеринбурге

Теги Владимир Путин Игры дружбы Легкая атлетика

Владимир Путин подписал указ о проведении международных Игр дружбы.

«В целях обеспечения гарантированного свободного доступа российских спортсменов и спортивных организаций к международной спортивной деятельности, развития новых форматов международного спортивного сотрудничества постановляю:

1. Провести международные соревнования «Всемирные игры дружбы» в 2024 году в Москве и Екатеринбурге», – говорится в указе.

Также президент РФ поручил образовать оргкомитет турнира.

7 комментариев

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selso99
Осталось друзей найти.
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Олег Варнавский
Сочувствую, земляки из Ебурга.... Опять из-за всякой херни, которая никому не нужна, пол города перекроют...
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Viks
1. Провести международные соревнования «Всемирные игры дружбы» --- Всемирные? А чо не Межгалактические?
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da her@s@nim
Призовые сделать нужно такие же, как и на олимпиаде 👍🏽
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Beriya
А почему не в Перми откуда вещает,,,

А вообще пофиг,,,,скоро затянут, про то что Европа замерзнет. Зима близКО!
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sergfa76
Игра в дружбу. Счет пока не в пользу РФ.
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Анатолий К
Про Летние игры речь или про Зимние?
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