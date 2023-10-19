В штаб-квартире Олимпиады-2024 в Париже вновь прошли обыски по делу о возможных финансовых нарушениях

В штаб-квартире Олимпиады-2024 в Париже вновь прошли обыски.

Рейд был проведен Французской финансовой прокуратурой.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источник в суде, это связано с расследованием о возможных финансовых нарушениях в ходе заключения контрактов.

В июне этого года в штаб-квартире уже велись обыски. Ранее Французское антикоррупционное агентство (AFA) подготовило отчеты об организации Олимпиады, где указала на возможные нарушения, связанные с конфликтом интересов.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

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