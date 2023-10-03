Глава IBA Умар Кремлев о бое Шымбергенов – Окадзава на Азиаде: «Судейство ужасное»

Теги IBA Азиатские игры бокс Умар Кремлев Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев высказался о поражении капитана сборной Казахстана Асланбека Шымбергенова в полуфинальном бою с японцем Севоном Окадзавой на Азиатских играх в Ханчжоу.

«Судейство ужасное. Все вопросы к Международному олимпийскому комитету. Они проводят и несут ответственность за судейство», — ответил Кремлев.

Напомним, в 1/2 финала весовой категории до 71 кг Шымбергенов спорно проиграл Окадзаве решением судей (2:3).

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