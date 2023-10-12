«Бред на бреде и бредом погоняет. Ну и хрен с ними». Иоланда Чен о санкциях МОК против ОКР

Иоланда Чен назвала бредом новые санкции МОК против ОКР.

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) из-за включения в его состав представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«Бред на бреде и бредом погоняет. Понятно, что МОК надо делать какие‑то шаги, реагировать. Они исполняют то, что им сверху спускают в методичках.

Приостановил [членство] и приостановил, ну и хрен с ними. От перестановки слагаемых сумма не меняется. Мы ждем каких‑то решений по Олимпиаде, хотя уже и с этим все будто расслабились и успокоились.

Понимают, что ситуация будет не в нашу пользу. В России сосредоточились на внутренних соревнованиях. У нас все идет своим чередом, а краем глаза мы следим за тем, что они там делают. Я бы так описала нынешнюю ситуацию», – сказала серебряный призер чемпионата мира-1993 в тройном прыжке Иоланда Чен.