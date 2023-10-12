«Бред на бреде и бредом погоняет. Ну и хрен с ними». Иоланда Чен о санкциях МОК против ОКР

Теги МОК Олимпийская сборная России ОКР Иоланда Чен Париж-2024 Легкая атлетика

Иоланда Чен назвала бредом новые санкции МОК против ОКР.

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) из-за включения в его состав представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«Бред на бреде и бредом погоняет. Понятно, что МОК надо делать какие‑то шаги, реагировать. Они исполняют то, что им сверху спускают в методичках.

Приостановил [членство] и приостановил, ну и хрен с ними. От перестановки слагаемых сумма не меняется. Мы ждем каких‑то решений по Олимпиаде, хотя уже и с этим все будто расслабились и успокоились.

Понимают, что ситуация будет не в нашу пользу. В России сосредоточились на внутренних соревнованиях. У нас все идет своим чередом, а краем глаза мы следим за тем, что они там делают. Я бы так описала нынешнюю ситуацию», – сказала серебряный призер чемпионата мира-1993 в тройном прыжке Иоланда Чен.

4 комментария

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Viks
Ну и хрен с ними» --- С ОКР? Да, ибо спортсменов это не касается.
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Михаил Опякин
Да и Чен с ним
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Назар Игорь
Ну теперь члены ОКР будут с хренами. Иоланда наградила.
+2
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shahmur
Все чиновники в образе Людвига Аристарховича
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