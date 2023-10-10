Глава ВФЛА: «Несмотря на 7,5 лет отстранения, мы видим, что нам удается сохранять высочайшие результаты»

Глава ВФЛА отметил высокие результаты российской легкой атлетики на фоне санкций.

Сегодня в Госдуме открылась выставка, посвященная 135-летию российской легкой атлетики.

«Сегодняшняя выставка важна для преемственности поколений. Несмотря на 7,5 лет отстранения, мы видим, что нам удается сохранять высочайшие результаты.

В этом сезоне чемпионат России по легкой атлетике находится на втором месте по результатам среди национальных чемпионатов.

Это говорит о том, что уровень наших результатов по-прежнему высокий, и мы ждем новых побед», – сказал президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Иванов.

С ноября 2015 года по март 2023 года членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) было приостановлено из-за допинговых нарушений.

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