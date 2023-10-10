Глава ВФЛА: «Несмотря на 7,5 лет отстранения, мы видим, что нам удается сохранять высочайшие результаты»

Теги ВФЛА чемпионат России Петр Иванов Легкая атлетика

Глава ВФЛА отметил высокие результаты российской легкой атлетики на фоне санкций.

Сегодня в Госдуме открылась выставка, посвященная 135-летию российской легкой атлетики.

«Сегодняшняя выставка важна для преемственности поколений. Несмотря на 7,5 лет отстранения, мы видим, что нам удается сохранять высочайшие результаты.

В этом сезоне чемпионат России по легкой атлетике находится на втором месте по результатам среди национальных чемпионатов.

Это говорит о том, что уровень наших результатов по-прежнему высокий, и мы ждем новых побед», – сказал президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Иванов.

С ноября 2015 года по март 2023 года членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) было приостановлено из-за допинговых нарушений.

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1 комментарий

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den70
В каких видах российские легкоатлеты входят в топ-8? Три-четыре вида? Ну будьте хоть немного объективны. На мировом уровне российская ЛА мало конкурентна.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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