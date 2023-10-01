Глава комиссии спортсменов МОК: «На сегодня никакого решения относительно участия россиян и белорусов в Олимпиаде-2024 не принято»

МОК пока не принял решение по вопросу участия россиян и белорусов в ОИ-2024.

Об этом заявила глава комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета Эмма Терхо.

1 и 2 октября комиссия спортсменов МОК в Лозанне обсуждает рекомендации по допуску российских и белорусских спортсменов.

«Тема СВО и последствия для олимпийского движения оставались одним из основных пунктов повестки дня. Мы долго обсуждали, что эта ситуация принесла олимпийскому движению, изложили принципы в отношении этого конфликта.

Основополагающий принцип – внести вклад в установление мира благодаря миссии спорта и гарантия доступа к соревнованиям всех спортсменов, где бы они ни были.

Исполком МОК (в марте) четко сказал, что никакого решения относительно участия спортсменов с российским и белорусским паспортом в Олимпиаде в Париже не было принято. На сегодня ситуация сохраняется», – сказала Терхо.

Российским спортсменам безразлична Олимпиада. Решается их судьба – а они даже не задают вопросов

Поздняков говорит, что России запретили финансировать тех, кто поедет в Париж-2024 в нейтральном статусе. Это не так!