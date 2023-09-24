Депутат Свищев: «Диалог с WADA нужно продолжать. Нами внесен законопроект, который устраняет указанные ими пробелы»

Дмитрий Свищев заявил, что нужно продолжать диалог с WADA.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу «из-за несоответствий государственного законодательства, выявленных в ходе виртуального аудита в сентябре 2022 года и не устраненных до настоящего времени».

«Мы слышали информацию, что дело РУСАДА может пойти в суд. Считаем, что в данном случае правильно не соглашаться с претензиями WADA.

Но не надо забывать, что диалог с WADA надо продолжать, нужно оценить правомочность их требований. Излишние требования WADA мы принимать не планируем, но объективные вопросы и соответствие законодательства мы планируем рассмотреть.

Нами внесен законопроект, который устраняет указанные WADA пробелы. Сейчас мы посмотрим на его актуальность и соответствие всем нормам.

И при положительном заключении правительства и Администрации президента законопроект будет принят, а все пробелы будут устранены», – заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

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