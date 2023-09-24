Депутат Свищев: «Диалог с WADA нужно продолжать. Нами внесен законопроект, который устраняет указанные ими пробелы»

Теги WADA РУСАДА Дмитрий Свищев Политика ТАСС Биатлон

Дмитрий Свищев заявил, что нужно продолжать диалог с WADA.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу «из-за несоответствий государственного законодательства, выявленных в ходе виртуального аудита в сентябре 2022 года и не устраненных до настоящего времени».

«Мы слышали информацию, что дело РУСАДА может пойти в суд. Считаем, что в данном случае правильно не соглашаться с претензиями WADA.

Но не надо забывать, что диалог с WADA надо продолжать, нужно оценить правомочность их требований. Излишние требования WADA мы принимать не планируем, но объективные вопросы и соответствие законодательства мы планируем рассмотреть. 

Нами внесен законопроект, который устраняет указанные WADA пробелы. Сейчас мы посмотрим на его актуальность и соответствие всем нормам.

И при положительном заключении правительства и Администрации президента законопроект будет принят, а все пробелы будут устранены», – заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту. 

Что за разборка между WADA и РУСАДА? Дело в наших законах и, конечно, деньгах

Российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны, если РУСАДА не выполнит критерии WADA

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21 комментарий

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Roman Roman
шо ж ты фраер взял назад?
+16
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Мы не братья
Ответ Iomov
Комментарий удален пользователем
Вы ее и так под кого надо поменяли, так что лишний прогиб–не прогиб
+19
-4
+15
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David Rigert
Ответ Roman Roman
шо ж ты фраер взял назад?
какой он фраер? он флюгер.
+7
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fbd
Это точно Свищев сказал?
+5
-1
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nmnackjbxkasbk
слив защитан
+2
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papadok
Чтобы продолжать диалог, ещё миллион двести тысяч американских денег заплатить придётся.
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Sarumian
А как же суверенитет ? Володька одобряет ?
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Аврал
А администрация президента причём?Спорт же вне политики!?Бу-га-га...
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vombat15
какой то фейк -не мог Свищёв такого сказать. не верю!!!
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Viks
Так-то лучше, без понтов.
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Dizzod
а Ревенко сказал что нельзя по иностранцев прогибаться. ну как так?
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арап Петра Великого
Ответ svas17
Ничего не изменится, пока сверху смотрящий за понятиями, а не живущий по законам президент
Поговаривают, что уже не сверху смотрящий, а только с кровати...
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арап Петра Великого
Ответ fbd
Это точно Свищев сказал?
Его пытали, наверняка...
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Олег Кузнецов
Ответ Roman Roman
шо ж ты фраер взял назад?
Вы уж устраните, а то вашими усилиями срач со всем миром и по всем фронтам устроили. Нам ,простым обывателям это сильно портит жизнь.
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Ran_dom
Я думаю, пора писать жалобу на сайт:) чтобы заблокировали:)
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svas17
Ничего не изменится, пока сверху смотрящий за понятиями, а не живущий по законам президент
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Санитар-волк
У вас, котики, было уже больше 10 лет, чтобы всё "исправить".
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Iomov
Комментарий удален пользователем
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