Поздняков о решении WADA не восстанавливать РУСАДА: «Даже не знаю, как на это реагировать. Проведем консультацию с юристами»

ОКР проведет консультацию с юристами по решению WADA в отношении РУСАДА.

Об этом заявил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Накануне в Шанхае прошло заседание исполкома WADA, где было объявлено, что Российское антидопинговое агентство все еще не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу.

У РУСАДА есть 21 день с момента получения официального уведомления о новых последствиях и условиях восстановления, чтобы оспорить решение WADA.

«Сейчас я даже не знаю, как реагировать на это [решение WADA не восстанавливать РУСАДА].

Но мы в ближайшее время проведем консультацию по этому решению со своими юристами, правовым правлением», – сказал Поздняков.

Российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны, если РУСАДА не выполнит критерии WADA