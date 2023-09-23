Поздняков о решении WADA не восстанавливать РУСАДА: «Даже не знаю, как на это реагировать. Проведем консультацию с юристами»

Теги Станислав Поздняков ОКР WADA РУСАДА ТАСС Легкая атлетика

ОКР проведет консультацию с юристами по решению WADA в отношении РУСАДА.

Об этом заявил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Накануне в Шанхае прошло заседание исполкома WADA, где было объявлено, что Российское антидопинговое агентство все еще не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу. 

У РУСАДА есть 21 день с момента получения официального уведомления о новых последствиях и условиях восстановления, чтобы оспорить решение WADA.

«Сейчас я даже не знаю, как реагировать на это [решение WADA не восстанавливать РУСАДА].

Но мы в ближайшее время проведем консультацию по этому решению со своими юристами, правовым правлением», – сказал Поздняков.

Российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны, если РУСАДА не выполнит критерии WADA

10 комментариев

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Мэй Касахара
Ну решение такое же неожиданное, как снег зимой
+4
0
+4
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76yjgh98tr675dyt45
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Страшно думать о том сколько денег на это потратили и ещё потратят. Вот же нажился кто3. И ведь никто не понесёт ответственность за плохую работу.
+3
0
+3
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Max Madov
А взносы внесут.
+3
-2
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паби
Что то юристы до сих пор по этому вопросу ,да и по другим не разрешили.Уж, сколько раз говорилось:наши юристы занимаются.И зачем,если что, тогда платить взносы WADE
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Alestern
Ответ Oleandra
Alestern, уже дождались.
Успокаиваешь себя небылицами ?..
0
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