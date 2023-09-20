По 179 200 рублей выплатят победителям Игр стран СНГ

Теги Министерство спорта России Политика деньги Игры стран СНГ Легкая атлетика

Победители вторых Игр стран СНГ получат по 179 200 рублей.

Проект постановления о размере денежного вознаграждения, разработанный Министерством спорта РФ, опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

За серебро турнира спортсмены получат по 89 600 рублей за бронзу – 33 600 рублей.

Тренерам победителей и призеров выплатят по 76 800 рублей за победу, 38 400 рублей – за второе место, 23 000 рублей – за третье.

II Игры стран СНГ прошли с 4 по 14 августа 2023 года в Беларуси. Российские спортсмены на турнире завоевали 288 медалей: 149 золотых, 89 серебряных и 50 бронзовых. 

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4 комментария

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Андрей Балабаев
Служба по контракту сильнее оплачивается. Не намëк ли это?)
+7
0
+7
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Mukunku 64
Ответ Павел Мельников
Слабовато, на новенькую Ладу не хватит...
Это 1852.35 доллара или 863482.88 казахстанского тенге или 22948717.95 узбекского сума. ..
В узбекской валюте выглядит солидно../ А в попугаях я длиннее../
+4
0
+4
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dimitrii36
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енто какая - то магическая сумма
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