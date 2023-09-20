По 179 200 рублей выплатят победителям Игр стран СНГ

Победители вторых Игр стран СНГ получат по 179 200 рублей.

Проект постановления о размере денежного вознаграждения, разработанный Министерством спорта РФ, опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

За серебро турнира спортсмены получат по 89 600 рублей за бронзу – 33 600 рублей.

Тренерам победителей и призеров выплатят по 76 800 рублей за победу, 38 400 рублей – за второе место, 23 000 рублей – за третье.

II Игры стран СНГ прошли с 4 по 14 августа 2023 года в Беларуси. Российские спортсмены на турнире завоевали 288 медалей: 149 золотых, 89 серебряных и 50 бронзовых.