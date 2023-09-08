Якоб Ингебригтсен установил мировой рекорд в беге на 2000 м. Предыдущий держался 24 года

Теги Бег рекорды сборная Норвегии Бриллиантовая лига Якоб Ингебригтсен Легкая атлетика

Норвежский легкоатлет побил рекорд 24-летней давности в беге на 2000 м.

Сегодня на этапе «Бриллиантовой лиги» в Брюсселе Якоб Ингебригтсен пробежал дистанцию за 4 минуты 43,13 секунды.

Предыдущий мировой рекорд (4.44,79) принадлежал марокканцу Хишаму эль-Герружу и был установлен в 1999 году. Бег на 2000 метров не является олимпийской дисциплиной.

22-летний Ингебригтсен – олимпийский чемпион в беге на 1500 м и двукратный чемпион мира в беге на 5000 м.

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