Якоб Ингебригтсен установил мировой рекорд в беге на 2000 м. Предыдущий держался 24 года

Норвежский легкоатлет побил рекорд 24-летней давности в беге на 2000 м.

Сегодня на этапе « » в Брюсселе Якоб Ингебригтсен пробежал дистанцию за 4 минуты 43,13 секунды.

Предыдущий мировой рекорд (4.44,79) принадлежал марокканцу Хишаму эль-Герружу и был установлен в 1999 году. Бег на 2000 метров не является олимпийской дисциплиной.

22-летний Ингебригтсен – олимпийский чемпион в беге на 1500 м и двукратный чемпион мира в беге на 5000 м.