Олег Матыцин: «Для нас принципиальный момент, чтобы новые регионы не чувствовали себя обделенными и были вовлечены во все, что происходит на территории РФ»

Олег Матыцин отметил важность интеграции новых регионов в российский спорт.

«Для нас принципиальный момент, чтобы новые регионы не чувствовали себя обделенными и были вовлечены во все, что происходит на территории РФ.

Нам нужно объединить усилия и выработать программу по улучшению региональной инфраструктуры. Спортивные федерации в этом заинтересованы.

Основной фундамент нашей деятельности находится именно в регионах. От этого зависит наша эффективность, тем более в такой сложный период», – сказал министр спорта РФ.