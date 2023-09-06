Олег Матыцин: «Для нас принципиальный момент, чтобы новые регионы не чувствовали себя обделенными и были вовлечены во все, что происходит на территории РФ»

Теги Олег Матыцин Министерство спорта России Легкая атлетика

Олег Матыцин отметил важность интеграции новых регионов в российский спорт.

«Для нас принципиальный момент, чтобы новые регионы не чувствовали себя обделенными и были вовлечены во все, что происходит на территории РФ.

Нам нужно объединить усилия и выработать программу по улучшению региональной инфраструктуры. Спортивные федерации в этом заинтересованы.

Основной фундамент нашей деятельности находится именно в регионах. От этого зависит наша эффективность, тем более в такой сложный период», – сказал министр спорта РФ.

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3 комментария

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Дмитрий
Вовлечены полностью в политику РОЗ: Распил Откат Занос
+6
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Atsuktuvas
Звучит как фраза из "Бриллиантовой руки": "Чтоб ты жил на одну зарплату!.."
+1
-1
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To56
Закапывайтесь, глубже закапывайтесь.
0
0
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