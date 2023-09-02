Международная федерация университетского спорта не подтвердила выдвижение Матыцина на пост почетного президента

Теги Олег Матыцин Министерство спорта России FISU Керлинг

FISU не подтвердила кандидатуру Олега Матыцина на пост почетного президента.

Ранее о выдвижении министра спорта России заявил президент Российского студенческого спортивного союза (РССС) Сергей Сейранов.

«Только генассамблея может присвоить звание почетного члена бывшему участнику совета Международной федерации университетского спорта (FISU). Также это должно соответствовать правилам и конституции FISU.

На сегодняшний день я как генеральный секретарь организации не получал никаких предложений по поводу выдвижения Олега Матыцина в почетные члены.

Это предложение также может быть внесено исполкомом FISU, на основе нашей конституции», – сказал генсекретарь и исполнительный директор FISU Эрик Сентрон.

 

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1 комментарий

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Alexander Rakhilkin
Мелко как… А чего не на пост почётного президента МОК?
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