Себастьян Коу о словах Исинбаевой про замалчивание ее достижений: «Не знаю, что она сказала, поэтому не буду комментировать»

Теги Елена Исинбаева сборная России жен прыжки с шестом World Athletics (IAAF) Себастьян Коу Легкая атлетика

Себастьян Коу не ответил на слова Исинбаевой о топ-40 влиятельных легкоатлеток.

Ранее Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) опубликовала два рейтинга: 40 лучших моментов чемпионатов мира и 40 женщин, сильнее остальных повлиявших на легкую атлетику. Ни в одном из списков не представлены российские спортсмены.

Двукратная олимпийская чемпионка и рекордсменка мира в прыжках с шестом Елена Исинбаева прокомментировала это: «Замалчивание истории лишь доказывает величие, значимость и бессмертие моих достижений».

«Я не знаю, что сказала Исинбаева, поэтому не буду комментировать», – сказал Коу.

После этого вопроса от журналиста сотрудница World Athletics, сидящая рядом с Коу, сказала: «Себ, боюсь, мы не довели до вас эту информацию».

World Athletics – лицемеры. Задвинули Исинбаеву в рейтинге самых влиятельных легкоатлеток и боятся объяснений

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3 комментария

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Alex1104
Лицемеры и есть.
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shahmur
Номинальный майор, номинальные поправки, видимо поэтому и достижения стали номинальными.
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Roman Shnel
Прикинулся шлангом
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