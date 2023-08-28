Себастьян Коу о словах Исинбаевой про замалчивание ее достижений: «Не знаю, что она сказала, поэтому не буду комментировать»

Себастьян Коу не ответил на слова Исинбаевой о топ-40 влиятельных легкоатлеток.

Ранее Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) опубликовала два рейтинга: 40 лучших моментов чемпионатов мира и 40 женщин, сильнее остальных повлиявших на легкую атлетику. Ни в одном из списков не представлены российские спортсмены.

Двукратная олимпийская чемпионка и рекордсменка мира в прыжках с шестом прокомментировала это: «Замалчивание истории лишь доказывает величие, значимость и бессмертие моих достижений».

«Я не знаю, что сказала Исинбаева, поэтому не буду комментировать», – сказал Коу.

После этого вопроса от журналиста сотрудница World Athletics, сидящая рядом с Коу, сказала: «Себ, боюсь, мы не довели до вас эту информацию».

World Athletics – лицемеры. Задвинули Исинбаеву в рейтинге самых влиятельных легкоатлеток и боятся объяснений