Валентин Балахничев: «Поддерживаю Исинбаеву. Она обязана входить в число 40 лучших легкоатлетов, у нее великолепная карьера»

Теги Елена Исинбаева сборная России жен Валентин Балахничев прыжки с шестом World Athletics (IAAF) Легкая атлетика

Экс-глава ВФЛА Валентин Балахничев выразил поддержку Елене Исинбаевой.

Ранее Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) опубликовала список «40 самых влиятельных легкоатлеток мира». В него не вошла ни одна россиянка, в том числе двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Исинбаева.

Спортсменка ответила World Athletics в соцсети: «Замалчивание истории лишь доказывает величие, значимость и бессмертие моих достижений».

«Я совершенно поддерживаю Елену, она достаточно четко выразила свою позицию, что она обязана входить в число 40 лучших легкоатлетов. У нее великолепная спортивная карьера, ее мировой рекорд еще не побит.

Почему бы ее не поместить в этот список? Почему бы не проявить добрую волю, вернуться к истокам Олимпийской хартии и истокам устава международной федерации, где все процедуры прописаны? Мне кажется, это был бы правильный жест», – сказал Балахничев.

2 комментария

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Viks
Мнение осужденного взяточника очень важно для нас.
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Danila BGR
Его комментарии не уместны. Из-за него российская лёгкая атлетика переживает тяжёлые времена
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