Исинбаева о списке World Athletics без россиянок: «Замалчивание истории лишь доказывает величие, значимость и бессмертие моих достижений»

Теги Елена Исинбаева сборная России жен прыжки с шестом Себастьян Коу Легкая атлетика

Елена Исинбаева ответила World Athletics, заявив о величии своих достижений.

Ранее Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) опубликовала список «40 самых влиятельных легкоатлеток мира». В него не вошла ни одна россиянка, в том числе двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Исинбаева.

«Напомню переизбранному президенту World Athletics (Себастьяну Коу – Sports.ru) о влиянии, которое Елена Исинбаева оказала на развитие легкой атлетики в мире за последние 20 лет.

Тот факт, что международное руководство так рьяно пытается замалчивать историю, которая творилась задолго до начала их правления, лишь доказывает величие, значимость и бессмертие моих достижений», – написала Исинбаева в инстаграме, опубликовав видео с чемпионата мира-2005  в Хельсинки, где она установила мировой рекорд – 5,01 м.

14 комментариев

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Ебздрогыч
Так, так, а по поводу переименования стадиона в Дагестане выскажется?
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Алексей Агеев
О, кто это тут у нас всплыл )) На Коу, само собой, безопаснее прыгать, чем на инициаторов переименования дагестанского стадиона
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Carlton Palmer
Своей там она не станет, а тут уже не станет...
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4 shizzle ma nizzle
так история номинальная
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Anton Kortenko
Ответ Доносят в России, расстреливают в Америке
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канарская с нынешних пор.
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Доносят в России, расстреливают в Америке
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Дмитрий Захаров
кто бы что ни говорил, это действительно так. незначительных не замалчивают, какими бы неудобными они ни были. если замалчивают - значит, серьёзно неудобные
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MikhaL
Насчет названия стадиона Труд тоже будет протестовать?
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Виктор Войнов
Только её?
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Алексей Куликов
Так наверно надо было искать по другой национальности, великих атлетов Монако или Испании.
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Как дела на заводе
Как там в Испании дела?_)))
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Данила Данайцев
Понесло барышню
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сервисник
Ответ HUKI1337
а про стадион в грозном что ?)) чего молчим , или там достижения это другое ?)
В Грозном? Подучил бы матчасть, прежде чем писать.
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