Дюплантис о победе на ЧМ: «Отпраздную, а затем начну думать об Олимпиаде в Париже»

Арман Дюплантис после победы на ЧМ рассказал о своих олимпийских целях.

Накануне швед взял золото в прыжках с шестом на чемпионате мира в Будапеште, показав результат 6,10 м.

«Очень рад своей победной серии. Не знаю, на какое место [по значимости] поставил бы этот турнир, но счастлив, что продолжаю выигрывать.

Возможно, здесь была самая безумная атмосфера, при которой я когда-либо соревновался. Для меня было большой честью сделать шоу в прыжках с шестом.

Здесь находилось так много шведских болельщиков – мне почти казалось, что я на стадионе в Стокгольме.

Я буду готов к Парижу и Олимпийским играм, но сейчас хочу жить настоящим и наслаждаться этим чемпионатом мира и этим титулом. Я отпраздную, а затем начну думать о Париже», – сказал Дюплантис.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Дюплантис взломал прыжки с шестом. Но по величию он еще не дорос до Бубки