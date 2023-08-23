«World Athletics сама себя так унижает – это ее дело, пусть продолжает». Колобков о списке 40 влиятельных легкоатлеток без россиянок

Экс-министр спорта Павел Колобков считает, что World Athletics «унизила себя».

Ранее Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) представила список «40 самых влиятельных легкоатлеток мира». В него не вошли россиянки, в том числе двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева и чемпионка ОИ по прыжкам в высоту Мария Ласицкене.

«Здесь не надо ничего объяснять – и так все понятно. Это говорит о наших бывших коллегах и партнерах из международной федерации не очень хорошо.

Безусловно, отменить достижения Ласицкене и Исинбаевой невозможно. Наверное, все любители легкой атлетики понимают, какой вклад они внесли в развитие международного спортивного движения и легкой атлетики в частности. Ну а то, что федерация сама себя так унижает – это ее дело, пусть так и продолжает.

Ничего другого от них, в принципе, мы и не могли ожидать. Все это было понятно. Пройдет время, я думаю, что все вернется на круги своя», – сказал Колобков.

Бывший министр также не поддержал решение переименовать стадион имени Исинбаевой в Махачкале. Легкоатлетическому объекту вернули прежнее название – «Труд».

«Отрицательная реакция. Елена Исинбаева великая спортсменка, которая очень много принесла России и российскому спорту. Я считаю, что это уже перебор, на самом деле.

То, что произошло до этого, наверно, послужило поводом для переименования, стоило это все забыть и не обращать такое внимание. Я помню, когда она начинала выступать за Дагестан, она вообще воспитанница Волгоградской школы. Я помню, с какой радостью дагестанцы ее встречали, принимали», – отметил Колобков.

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