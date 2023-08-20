Польский метатель молота Павел Файдек не победил на ЧМ впервые с 2013 года. Он брал золото на пяти турнирах подряд

Польский метатель молота Павел Файдек не выиграл ЧМ впервые с 2013 года.

Сегодня на чемпионате мира в Будапеште он стал четвертым с результатом 80,0 м. Золото взял канадец Итан Катцберг (81,25 м).

На счету Файдека было пять побед на мировых первенствах подряд: в Москве-2013, Пекине-2015, Лондоне-2017, Дохе-2019 и Юджине-2022.

Спортсмену 34 года. Он также является бронзовым призером Олимпиады-2020 в Токио.

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