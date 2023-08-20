Польский метатель молота Павел Файдек не победил на ЧМ впервые с 2013 года. Он брал золото на пяти турнирах подряд

Теги метания чемпионат мира по легкой атлетике сборная Польши Павел Файдек Легкая атлетика

Польский метатель молота Павел Файдек не выиграл ЧМ впервые с 2013 года.

Сегодня на чемпионате мира в Будапеште он стал четвертым с результатом 80,0 м. Золото взял канадец Итан Катцберг (81,25 м).

На счету Файдека было пять побед на мировых первенствах подряд: в Москве-2013, Пекине-2015, Лондоне-2017, Дохе-2019 и Юджине-2022.

Спортсмену 34 года. Он также является бронзовым призером Олимпиады-2020 в Токио.

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4 комментария

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Adjusted
Это я одобряю
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rooney pers
Ладно
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Трент Резнор
Надорвался *****
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Ayaks82
5 чм и только одна бронза ОИ...
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