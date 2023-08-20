Джейкобс о вылете в полуфинале ЧМ: «В этом году я не так много соревновался. Слишком много травм и проблем»

Олимпийский чемпион Ламонт Джейкобс объяснил непопадание в финал ЧМ.

Сегодня итальянский спринтер выбыл в полуфинальных забегах на 100 м. Он показал результат 10,05 секунды – на четыре сотых больше, чем было необходимо для квалификации в финал.

«В этом году я не так много соревновался. Сезон оказался для меня очень трудным – слишком много травм и слишком много проблем.

Но я хотел показать себя здесь, потому что многие люди говорили обо мне так, будто я боюсь соревноваться, боюсь бегать с серьезными соперниками.

Я никого не боюсь. И если я могу участвовать в забегах, то делаю это – и вот я здесь. До финала не хватило всего 0,04 секунды. Керли (чемпион мира 2022 года – Sports.ru) отстал на 0,01.

100-метровка очень сложна. Конечно, понимаю, что я не в лучшей форме, но я нахожусь здесь и я счастлив.

Отныне сосредоточусь на эстафете. Мы (сборная Италии – Sports.ru) являемся олимпийскими чемпионами и мы должны сделать все возможное», – сказал Джейкобс.

Чемпионат мира по легкой атлетике-2023. Лайлс взял золото в беге на 100 м, Тебого – 2-й, Хьюз – 3-й