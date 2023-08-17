«Королева российского спорта». Моргунов и Соколова одержали победы, Шубенков – 3-й, другие результаты

Теги прыжки в длину Бег метания сборная России жен результаты прыжки с шестом Сборная Беларуси сборная Беларуси жен Сергей Шубенков Софья Палкина Константин Холмогоров Анастасия Григорьева Татьяна Холодович Елизавета Царева Виолетта Скворцова Сергей Дубровский Тимур Моргунов Артем Макаренко Виталий Парахонько Александр Соловьев Светлана Аплачкина Ольга Вовк Михаил Шмыков Екатерина Левицкая Майя Богатырева Элла Веденеева Светлана Дорофеева Королева российского спорта Легкая атлетика

В Екатеринбурге проходит финал легкоатлетической серии «Королева российского спорта».

Легкая атлетика

«Королева российского спорта»

Финал

Екатеринбург

Мужчины

110 м с/б

1. Артем Макаренко (Россия) – 13,36

2. Виталий Парахонько (Беларусь) – 13,60

3. Сергей Шубенков (Россия) – 13,63

1500 м

1. Константин Холмогоров (Россия) – 3.39,87

2. Евгений Валитов (Россия) – 3.40,40

3. Сергей Дубровский (Россия) – 3.40,48

Прыжки с шестом

1. Тимур Моргунов (Россия) – 5,72

2. Александр Соловьев (Россия) – 5,65

3. Михаил Шмыков (Россия) – 5,55

Женщины

5000 м

1. Ольга Вовк (Россия) – 15.09,42

2. Светлана Аплачкина (Россия) – 15.10,45

3. Светлана Дорофеева (Россия) – 15.36,87

Прыжки в длину

1. Елена Соколова (Россия) – 6,66

2. Екатерина Левицкая (Россия) – 6,57

3. Виолетта Скворцова (Беларусь) – 6,50

Метание копья

1. Татьяна Холодович (Беларусь) – 54,88

2. Майя Богатырева (Россия) – 54,45

3. Элла Веденеева (Россия) – 54,41

Метание молота

1. Софья Палкина (Россия) – 72,27

2. Елизавета Царева (Россия) – 69,67

3. Анастасия Григорьева (Россия) – 68,88

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий