«Королева российского спорта». Моргунов и Соколова одержали победы, Шубенков – 3-й, другие результаты
В Екатеринбурге проходит финал легкоатлетической серии «Королева российского спорта».
Легкая атлетика
«Королева российского спорта»
Финал
Екатеринбург
Мужчины
110 м с/б
1. Артем Макаренко (Россия) – 13,36
2. Виталий Парахонько (Беларусь) – 13,60
3. Сергей Шубенков (Россия) – 13,63
1500 м
1. Константин Холмогоров (Россия) – 3.39,87
2. Евгений Валитов (Россия) – 3.40,40
3. Сергей Дубровский (Россия) – 3.40,48
Прыжки с шестом
1. Тимур Моргунов (Россия) – 5,72
2. Александр Соловьев (Россия) – 5,65
3. Михаил Шмыков (Россия) – 5,55
Женщины
5000 м
1. Ольга Вовк (Россия) – 15.09,42
2. Светлана Аплачкина (Россия) – 15.10,45
3. Светлана Дорофеева (Россия) – 15.36,87
Прыжки в длину
1. Елена Соколова (Россия) – 6,66
2. Екатерина Левицкая (Россия) – 6,57
3. Виолетта Скворцова (Беларусь) – 6,50
Метание копья
1. Татьяна Холодович (Беларусь) – 54,88
2. Майя Богатырева (Россия) – 54,45
3. Элла Веденеева (Россия) – 54,41
Метание молота
1. Софья Палкина (Россия) – 72,27
2. Елизавета Царева (Россия) – 69,67
3. Анастасия Григорьева (Россия) – 68,88
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