«Это было бесчеловечное отношение. В какой-то момент я понял, что в World Athletics всем на меня просто наплевать». Меньков о санкциях против россиян

Теги прыжки в длину чемпионат мира по легкой атлетике сборная России Олимпийская сборная России World Athletics (IAAF) Александр Меньков Игры БРИКС Легкая атлетика

Чемпион мира Александр Меньков назвал «бесчеловечным» отношение World Athletics.

Сейчас россияне не допускаются к турнирам под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) из-за ситуации на Украине. При этом с 2015 по 2023 год Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была лишена членства из-за допинговых нарушений.

– Молодежи, наверное, сложнее в том смысле – они варятся в своем соку, не имея возможности состязаться с лучшими в мире?

– Однозначно. Что тут скажешь... Убили мою карьеру и карьеры всех наших молодых спортсменов... Как можно не пускать на международные турниры восемь лет?

И знаете, что еще обидно? Когда все это началось, в международной федерации стали вести себя так, как будто меня и не существует вовсе. Притом что я ведь не заштатный атлет, я же брал золото на чемпионате мира. Мог и Олимпиаду выиграть, это все видели. А тут в один день мою фамилию забыли, как будто Менькова никогда и не было... Это было абсолютно бесчеловечное отношение.

– Вам ни разу не объяснили, почему не предоставляли нейтральный статус?

– Кому-то приходили хотя бы отказы, мне – вообще ничего. Ни ответа ни привета. Эмоционально это выхолащивает. Я как-то держался пять-шесть лет, но сейчас мне в каком-то смысле стала неинтересна легкая атлетика... Та, международная.

Вот в следующем году вроде бы у нас будут Игры БРИКС, уже хорошо. Если бы подобные соревнования появились в первый, во второй год нашего отстранения, то люди, может быть, не теряли бы надежды. А сейчас у многих ее просто нет. В какой-то момент я понял, что в World Athletics всем на меня просто наплевать. Какой бы результат я ни показывал, людям все равно.

Скажем, в 2019 году я был лидером мирового сезона, а допуска мне не давали. Я даже решил: начну-ка сезон с плохих результатов. Может, они там подумают, что я не готов, и все-таки допустят. Но нет, то же самое, – сказал Меньков, который является чемпионом мира 2013 года по прыжкам в длину.

 

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1 комментарий

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Yan D
2019 год, А.Меньков 8.13 (28 мая) - 28 (!!!) итоговый результат сезона. Майакель Массо (Куба) - 8.22 (9 февраля), Яхуа Беррабах - 8.18 (28 апреля). О чем он бредит?🤔
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