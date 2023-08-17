«Это было бесчеловечное отношение. В какой-то момент я понял, что в World Athletics всем на меня просто наплевать». Меньков о санкциях против россиян

Чемпион мира Александр Меньков назвал «бесчеловечным» отношение World Athletics.

Сейчас россияне не допускаются к турнирам под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) из-за ситуации на Украине. При этом с 2015 по 2023 год Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была лишена членства из-за допинговых нарушений.

– Молодежи, наверное, сложнее в том смысле – они варятся в своем соку, не имея возможности состязаться с лучшими в мире?

– Однозначно. Что тут скажешь... Убили мою карьеру и карьеры всех наших молодых спортсменов... Как можно не пускать на международные турниры восемь лет?

И знаете, что еще обидно? Когда все это началось, в международной федерации стали вести себя так, как будто меня и не существует вовсе. Притом что я ведь не заштатный атлет, я же брал золото на чемпионате мира. Мог и Олимпиаду выиграть, это все видели. А тут в один день мою фамилию забыли, как будто Менькова никогда и не было... Это было абсолютно бесчеловечное отношение.

– Вам ни разу не объяснили, почему не предоставляли нейтральный статус?

– Кому-то приходили хотя бы отказы, мне – вообще ничего. Ни ответа ни привета. Эмоционально это выхолащивает. Я как-то держался пять-шесть лет, но сейчас мне в каком-то смысле стала неинтересна легкая атлетика... Та, международная.

Вот в следующем году вроде бы у нас будут Игры БРИКС, уже хорошо. Если бы подобные соревнования появились в первый, во второй год нашего отстранения, то люди, может быть, не теряли бы надежды. А сейчас у многих ее просто нет. В какой-то момент я понял, что в World Athletics всем на меня просто наплевать. Какой бы результат я ни показывал, людям все равно.

Скажем, в 2019 году я был лидером мирового сезона, а допуска мне не давали. Я даже решил: начну-ка сезон с плохих результатов. Может, они там подумают, что я не готов, и все-таки допустят. Но нет, то же самое, – сказал Меньков, который является чемпионом мира 2013 года по прыжкам в длину.