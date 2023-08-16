Полина Кнороз: «Готова прыгать 4,75 и выше. Просто пока в силу неопытности не могу собрать свой лучший прыжок»

Прыгунья с шестом Полина Кнороз рассказала, какой результат сейчас готова показать.

– Лучший результат в этом сезоне у вас – 4,75 метра. Но в таблице мирового рейтинга он не значится, хотя спортсменки из других стран там присутствуют. Вас это расстраивает?

– Честно говоря, нет. Мне от этого ни горячо, ни холодно. Да, я сначала удивилась, но, в конечном счете, на меня это никак не повлияло. Все же знают, что прыгнула 4,75. Какая разница – указали они это в таблице или нет?

– Для некоторых это лишний повод сказать о дискриминации российских спортсменов и отсутствии уважения к ним.

– До этого меня вносили в рейтинги World Athletics. Следующий мой результат на соревнованиях – 4,65, его же туда внесли. Может быть, соревнования, на которых я прыгнула 4,75, не проходили по каким-то критериям. Поэтому результат не внесли.

– У вас не было желания выяснить причину? Или попросить ВФЛА разобраться?

– Нет, даже мыслей таких не было.

– Можно ли сказать, что, взяв 4,75, вы преодолели определенный психологический рубеж, поскольку долго не получалось прыгать так высоко? Или вы готовы стабильно исполнять подобные прыжки?

– Учитывая мои соревнования, можно сказать, что стабильно я могу прыгать 4,60. Но я готова прыгать 4,75 и выше. У меня все для этого есть.

Просто пока в силу своей неопытности я не могу собрать свой лучший прыжок. Все мои попытки на 4,73 классные, но каждый раз чего-то не хватает. Я думаю, это связано с психологией, – сказала спортсменка.

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