Полина Кнороз: «Конечно, согласна ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе. Не знаю ни одного человека, который может не поехать, это же бред»
Полина Кнороз заявила, что готова поехать на Олимпиаду в нейтральном статусе.
Кнороз – чемпионка России в прыжках с шестом.
– Следите за новостями касаемо допуска наших спортсменов на международные старты? В некоторых видах россиян пускают в нейтральном статусе.
– Я уже отпустила ситуацию. Не хочу лишний раз себя накручивать и расстраивать. Я свыклась с тем, что происходит.
– В то, что наши спортсмены выступят на Олимпиаде-2024, не верите?
– К сожалению, нет. Надежда еще остается, но уже не такая явная, как была раньше.
– Но, если завтра вам скажут, что вы едете в Париж в нейтральном статусе, согласитесь?
– Конечно!
– В спорте есть люди, которые говорят, что нельзя соглашаться на нейтральный статус, поскольку это унижение.
– Это Олимпийские игры! Я не знаю ни одного человека, который может не поехать на Олимпиаду в нейтральном статусе. Ну это же бред! Мы для этого и тренируемся.
– Я слышал доводы от спортсменов о том, что ценность Олимпиады преувеличена, она слишком политизирована.
– Серьезно, так кто-то говорит? И как эти люди выступают на соревнованиях?
– По-разному.
– Очень интересное мнение. Я с ним не соглашусь. Для меня Олимпийские игры – вершина карьеры. Я очень хочу туда поехать.
– Вам отчаиваться точно рано. Возраст позволяет ждать, когда обстановка изменится.
– В принципе, да. Я тоже делаю на этом акцент. Раскрытие потенциала в нашем виде спорта происходит в возрасте 30+. Я считаю, что у меня есть время и возможности реализоваться, – сказала спортсменка.
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Ну, например, депутат Терюшков/Свищев/Валуев/etc.
Не поедут, не поедут, и не зовите, и не умоляйте.