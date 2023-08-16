Полина Кнороз: «Конечно, согласна ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе. Не знаю ни одного человека, который может не поехать, это же бред»

Полина Кнороз заявила, что готова поехать на Олимпиаду в нейтральном статусе.

Кнороз – чемпионка России в прыжках с шестом.

– Следите за новостями касаемо допуска наших спортсменов на международные старты? В некоторых видах россиян пускают в нейтральном статусе.

– Я уже отпустила ситуацию. Не хочу лишний раз себя накручивать и расстраивать. Я свыклась с тем, что происходит.

– В то, что наши спортсмены выступят на Олимпиаде-2024, не верите?

– К сожалению, нет. Надежда еще остается, но уже не такая явная, как была раньше.

– Но, если завтра вам скажут, что вы едете в Париж в нейтральном статусе, согласитесь?

– Конечно!

– В спорте есть люди, которые говорят, что нельзя соглашаться на нейтральный статус, поскольку это унижение.

– Это Олимпийские игры! Я не знаю ни одного человека, который может не поехать на Олимпиаду в нейтральном статусе. Ну это же бред! Мы для этого и тренируемся.

– Я слышал доводы от спортсменов о том, что ценность Олимпиады преувеличена, она слишком политизирована.

– Серьезно, так кто-то говорит? И как эти люди выступают на соревнованиях?

– По-разному.

– Очень интересное мнение. Я с ним не соглашусь. Для меня Олимпийские игры – вершина карьеры. Я очень хочу туда поехать.

– Вам отчаиваться точно рано. Возраст позволяет ждать, когда обстановка изменится.

– В принципе, да. Я тоже делаю на этом акцент. Раскрытие потенциала в нашем виде спорта происходит в возрасте 30+. Я считаю, что у меня есть время и возможности реализоваться, – сказала спортсменка.

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