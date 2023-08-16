Полина Кнороз: «Не понимаю спортсменов, которые жалуются, что к нам приезжают белорусы и занимают наши места. Блин, тренируйтесь лучше!»

Прыгунья с шестом Полина Кнороз заявила, что рада соревноваться с белорусами.

– В этом сезоне не выступает Анжелика Сидорова, за которой вы тянулись. Нет ощущения, что потеряли ориентир?

– Нет, потому что сейчас к нам стали приезжать спортсмены из Беларуси. С нами выступает шестовичка Ира Жук, с которой у нас одинаковые результаты. Поэтому сейчас в секторе получаются интересные зарубы. Мы толкаем друг друга на более значимые высоты.

– То есть симбиоз России и Беларуси, который присутствует во многих видах спорта, дает плоды и в легкой атлетике?

– Лично я рада тому, что мы можем соревноваться с белорусами. Я только за.

Мы громче всех кричали, что нам нужны международные старты. Поэтому я не понимаю сейчас спортсменов, которые начинают жаловаться, что к нам приезжают белорусы и занимают наши места. Блин, тренируйтесь лучше!

– При этом ВФЛА восстановили в правах, поэтому в Россию могут приезжать спортсмены не только из Беларуси, но и из других стран.

– Да, это здорово! Всех, кто пожелает к нам приехать, я будут рада видеть. Но сама писать людям и приглашать я, наверное, не буду. Этим пусть федерация занимается, – сказала .

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