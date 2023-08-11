Призер Олимпиады-2020 белорус Недосеков отказался от участия в финале серии «Королева российского спорта»
Прыгун в высоту Максим Недосеков не выступит на «Королеве российского спорта».
На сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) сообщается, что белорусский спортсмен отказался от участия в соревнованиях.
Финал серии «Королева российского спорта» пройдет в Екатеринбурге с 17 по 19 августа.
Недосеков – бронзовый призер Токио-2020. Он не отобрался в финал серии, но ВФЛА предоставила ему wild card для участия, как призеру Олимпийских игр.
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