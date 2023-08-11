Призер Олимпиады-2020 белорус Недосеков отказался от участия в финале серии «Королева российского спорта»

Теги прыжки в высоту Сборная Беларуси Максим Недосеков Королева российского спорта Легкая атлетика

Прыгун в высоту Максим Недосеков не выступит на «Королеве российского спорта».

На сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) сообщается, что белорусский спортсмен отказался от участия в соревнованиях. 

Финал серии «Королева российского спорта» пройдет в Екатеринбурге с 17 по 19 августа. 

Недосеков – бронзовый призер Токио-2020. Он не отобрался в финал серии, но ВФЛА предоставила ему wild card для участия, как призеру Олимпийских игр.  

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