Ласицкене включена в официальный список участников финала серии «Королева российского спорта»

Теги сборная России жен прыжки в высоту ВФЛА сборная Беларуси жен Мария Ласицкене Максим Недосеков Легкая атлетика

Мария Ласицкене вошла в список участников финала «Королевы российского спорта».

Соревнования пройдут с 17 по 19 августа в Екатеринбурге. 

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту из-за травмы и пропуска соревнований не прошла квалификацию на финал серии.

Однако Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) решила предоставить wild card российским и белорусским победителям и призерам Токио-2020. 

Специальное приглашение на турнир было предоставлено также белорусскому прыгуну в высоту Максиму Недосекову. 

2 комментария

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Док Аксель
Вот и правильно. Маша всей своей спортивной карьерой заслужила подобное к себе отношение. К ЧР она не смогла восстановиться и набрать необходимую соревновательную форму, после травмы ахилла.
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Он саМый
Ответ Док Аксель
Вот и правильно. Маша всей своей спортивной карьерой заслужила подобное к себе отношение. К ЧР она не смогла восстановиться и набрать необходимую соревновательную форму, после травмы ахилла.
Думаешь, за неделю восстановится и наберёт форму?
Нет, будет фоткаться, пока действующие спортсмены борятся за первую десятку
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