Ласицкене включена в официальный список участников финала серии «Королева российского спорта»

Мария Ласицкене вошла в список участников финала «Королевы российского спорта».

Соревнования пройдут с 17 по 19 августа в Екатеринбурге.

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту из-за травмы и пропуска соревнований не прошла квалификацию на финал серии.

Однако Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) решила предоставить wild card российским и белорусским победителям и призерам Токио-2020.

Специальное приглашение на турнир было предоставлено также белорусскому прыгуну в высоту Максиму Недосекову.