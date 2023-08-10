Ласицкене включена в официальный список участников финала серии «Королева российского спорта»
Мария Ласицкене вошла в список участников финала «Королевы российского спорта».
Соревнования пройдут с 17 по 19 августа в Екатеринбурге.
Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту из-за травмы и пропуска соревнований не прошла квалификацию на финал серии.
Однако Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) решила предоставить wild card российским и белорусским победителям и призерам Токио-2020.
Специальное приглашение на турнир было предоставлено также белорусскому прыгуну в высоту Максиму Недосекову.
Нет, будет фоткаться, пока действующие спортсмены борятся за первую десятку