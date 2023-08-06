Бегунья Ивонина о победе на ЧР: «Я уверена, что выполнение олимпийского норматива пригодится мне потом»

Бегунья Екатерина Ивонина уверена, что выполненный олимпийский норматив еще пригодится ей.

Накануне 29-летняя легкоатлетка выиграла чемпионат России в Челябинске на дистанции 3000 метров с препятствиями. Она показала результат 9 минут 17,74 секунды, что превышает олимпийский норматив (9.23,00).

«Я уверена, что выполнение олимпийского норматива пригодится мне потом. Мы сильнейшие спортсмены и не просто так тренируемся. Пусть нас пока не выпускают, но мы продолжаем готовиться. И если ты выступаешь на чемпионате России, то нужно выступать от и до.

Бег был тяжелый, ноги вялые, сложно было себя собрать. Спасибо большое моей сопернице Оле Вовк (занявшей второе место – Sports.ru), которая подбадривала меня всю дистанцию. Даже в самый тяжелый момент она вышла вперед, спасибо ей за это.

Мы планировали показать время в районе 9 минут 10 секунд, но потом решили бежать помягче, потому что погода жаркая, но и то пришлось тяжело», – рассказала Ивонина.