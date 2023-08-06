Бегунья Ивонина о победе на ЧР: «Я уверена, что выполнение олимпийского норматива пригодится мне потом»

Теги Бег сборная России жен чемпионат России Екатерина Ивонина Ольга Вовк Легкая атлетика

Бегунья Екатерина Ивонина уверена, что выполненный олимпийский норматив еще пригодится ей.

Накануне 29-летняя легкоатлетка выиграла чемпионат России в Челябинске на дистанции 3000 метров с препятствиями. Она показала результат 9 минут 17,74 секунды, что превышает олимпийский норматив (9.23,00).

«Я уверена, что выполнение олимпийского норматива пригодится мне потом. Мы сильнейшие спортсмены и не просто так тренируемся. Пусть нас пока не выпускают, но мы продолжаем готовиться. И если ты выступаешь на чемпионате России, то нужно выступать от и до.

Бег был тяжелый, ноги вялые, сложно было себя собрать. Спасибо большое моей сопернице Оле Вовк (занявшей второе место – Sports.ru), которая подбадривала меня всю дистанцию. Даже в самый тяжелый момент она вышла вперед, спасибо ей за это.

Мы планировали показать время в районе 9 минут 10 секунд, но потом решили бежать помягче, потому что погода жаркая, но и то пришлось тяжело», – рассказала Ивонина.

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1 комментарий

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Жаль невинных жертв, всю жизнь на спорт, а тебе не дают исполнить мечту. Потерпите ребята, это всё закончится, а ваша мотивация станет только сильней. Мы в вас верим, готовьтесь, тренируйтесь. Используйте это время, чтобы приготовить какие-то заготовки в своих областях спорта.
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