Миллер о победе на чемпионате России: «Не думала про олимпийский норматив, задача была – выиграть»

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Бегунья Полина Миллер прокомментировала свою победу на чемпионате России в Челябинске.

Миллер победила на дистанции 400 м с результатом 50,99 секунды. Олимпийский норматив составляет 50,95.

«Я не думала про норматив, сегодня задача была выиграть. Ну и выбежать из 51 секунды, конечно. Ощущения великолепные, кажется, что могу еще», – сказала легкоатлетка. 

Большую часть летнего сезона Миллер пропустила из-за выпускных экзаменов в медицинском университете. 

«Теперь я вся отдаю себя спорту. Насколько тяжело было пройти выпускные экзамены? Оказалось легче, чем я думала», – отметила спортсменка. 

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