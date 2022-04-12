Анна Чичерова: «Мне всегда хотелось побить мировой рекорд Костадиновой. Эти заветные 2,10 казались намного круче, чем любая победа»

Олимпийская чемпионка Лондона-2012 в прыжках в высоту поделилась мнением о рекордах и титулах в легкой атлетике.

— Вот уже несколько лет российские прыжки в высоту ассоциируются исключительно с именем . При этом оба рекорда России (как зимний, так и летний) принадлежат вам. У вас есть объяснение, почему Мария за время своих выступлений не прыгнула выше?

— Она могла бы. Но высота — это такой вид, где действительно сантиметр решает многое. Для того чтобы установить рекорд, должна совпасть совокупность условий и качеств. Часто одно с другим не сходится. Я к своим 2,07 очень долго шла. На тот момент мне было уже почти 30 лет. Уникальность Ласицкене, на мой взгляд, заключается в самом подходе к процессу. Маше удалось выиграть два чемпионата мира подряд, а это очень непростая задача.

Я, например, участвовала в пяти мировых первенствах с 2007-го по 2015-й, все пять раз была в призах, но золотую медаль выиграла лишь однажды. Маше вообще удалось пройти очень победоносный путь. В результатах, думаю, у неё и сейчас есть очень большая перспектива. Возьмите хотя бы тот факт, что сразу после в Токио Ласицкене, уже завершая сложнейший во всех отношениях сезон, прыгнула 2,05. Притом что всей этой истории предшествовала серьёзная травма. Конечно, это человек с очень сильным характером.

— Что в вашем профессиональном кругу считается более козырным достижением — рекордный результат или титул?

— Мне всегда хотелось побить мировой рекорд Стефки Костадиновой. Эти заветные 2,10 для меня почему-то казались намного круче, чем любая победа.

Рекорд — это действительно классные ощущения. Чувство колоссального удовлетворения от того, что ты не зря столько трудился. Что именно эта работа, иногда совершенно невыносимая, вылилась в твои сантиметры, секунды, метры.

Просто когда окунаешься в этот океан под названием «большой спорт» и проживаешь такую долгую карьеру, как это было у меня, то начинаешь понимать, что способность не терять мотивацию, быть в форме, когда это необходимо, пройти весь этот путь, максимально избегая травм, и выходить на каждый чемпионат мира, на каждую последующую Олимпиаду, — это тоже очень трудно.

Как это сравнивать, положив те или иные достижения на чашу весов, я не знаю. Если бы в моей жизни состоялся мировой рекорд, я, наверное, сказала бы: «Ой, я так счастлива, прямо от земли до неба». С другой стороны, даже самые крутые рекорды не стоят вечно. Приходит кто-то другой и показывает, что можно и больше, и выше, и быстрее, – сказала Чичерова.