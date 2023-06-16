Анна Чичерова: «Хочется пожелать Ласицкене терпения и постараться справиться с ситуацией. Ей как воздух нужно соперничество со спортсменками мирового уровня»

Анна Чичерова поддержала Марию Ласицкене и пожелала ей скорейшего восстановления.

Ласицкене не выступала на Неделе легкой атлетики из-за травмы.

«Очень хочется пожелать Маше терпения и постараться справиться с ситуацией. Я желаю ей скорейшего восстановления и уверена, что она после своего возвращения снова будет высоко прыгать.

Ну что можно сделать, если так складываются обстоятельства, против которых ты сейчас бессилен.

Хотя я отлично понимаю, что Маше как воздух нужно соперничество со спортсменками мирового уровня на международных соревнованиях, на которых совсем другие атмосфера и накал борьбы.

На командном чемпионате России Ласицкене со слезами на глазах заявила, что ее международная карьера завершена.

«Я прекрасно понимаю Машу, у нее, как говорится, все накипело на душе, и эти эмоции уже очень трудно сдерживать.

Она тогда очень спокойно общалась с прессой, но, отвечая на вопрос иностранного журналиста, уже не смогла сдержаться и выложила все», – сказала олимпийская чемпионка 2012 года.