Анна Чичерова: «Хочется пожелать Ласицкене терпения и постараться справиться с ситуацией. Ей как воздух нужно соперничество со спортсменками мирового уровня»

Теги сборная России жен прыжки в высоту Анна Чичерова Мария Ласицкене Легкая атлетика

Анна Чичерова поддержала Марию Ласицкене и пожелала ей скорейшего восстановления.

Ласицкене не выступала на Неделе легкой атлетики из-за травмы. 

«Очень хочется пожелать Маше терпения и постараться справиться с ситуацией. Я желаю ей скорейшего восстановления и уверена, что она после своего возвращения снова будет высоко прыгать.

Ну что можно сделать, если так складываются обстоятельства, против которых ты сейчас бессилен.

Хотя я отлично понимаю, что Маше как воздух нужно соперничество со спортсменками мирового уровня на международных соревнованиях, на которых совсем другие атмосфера и накал борьбы. 

На командном чемпионате России Ласицкене со слезами на глазах заявила, что ее международная карьера завершена. 

«Я прекрасно понимаю Машу, у нее, как говорится, все накипело на душе, и эти эмоции уже очень трудно сдерживать.

Она тогда очень спокойно общалась с прессой, но, отвечая на вопрос иностранного журналиста, уже не смогла сдержаться и выложила все», – сказала олимпийская чемпионка 2012 года. 

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1 комментарий

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barsuk611
это бывает в странах, где спортсмены считают, что "их дело прыгать", а всем остальным занимаются какие-то умные люди в Думе. И их ничего не касается. До тех пор, пока их потолком не становится Чемпионат России
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