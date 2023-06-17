Полина Кнороз: «Как я отношусь к тому, что пропущу ЧМ в Будапеште? Очень грустно от этого. Больше ничего не хочется говорить»

Прыгунья с шестом Полина Кнороз рассказала, что грустит из-за пропуска чемпионата мира.

Кнороз выполнила квалификационный норматив на ЧМ, который составляет 4,71 м. На турнире в Чебоксарах спортсменка прыгнула на 4,75 м.

«Когда я делала попытки на высоте 4,75 метра, абсолютно не думала о том, что этот результат выше норматива на чемпионат мира. Просто хотела прыгнуть как можно лучше, вот и все.

Как я отношусь к тому, что пропущу старт в Будапеште? Мне очень грустно от этого, больше ничего не хочется говорить на эту тему.

К турниру в Чебоксарах я распрыгалась, а вообще никогда не начинаю хорошо сезон. Просто из-за того, что мне не хватает прыжков и соревнований. И только на третьем-четвертом старте я, как правило, подхожу к своей лучшей форме.

Поэтому я абсолютно не была расстроена результатами, которые показывала на командном чемпионате России в Сочи и турнире в Твери», – сказала Кнороз.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет с 16 по 27 августа в Будапеште. Российские спортсмены отстранены от международных стартов под эгидой World Athletics.

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