Кнороз о волнении на ЧР: «Меня до вечера сильно трясло, поэтому я выпила четыре чайника чая с ромашкой»

Прыгунья с шестом Полина Кнороз объяснила, зачем выпила 4 чайника чая с ромашкой на ЧР.

Сегодня на чемпионате России в Челябинске спортсменка выиграла с результатом 4,62 м. Накануне она едва не выбыла из турнира, прыгнув требуемые 4,20 в квалификации лишь с третьей попытки.

«Вчера был самый тяжелый день за всю историю моих участий в соревнованиях, и я никогда в жизни так не переживала, как вчера. Мне было эмоционально тяжело как во время квалификации, так и после нее.

Меня до вечера сильно трясло, поэтому я выпила четыре чайника чая с ромашкой, хотя я не люблю ромашку, но надо было успокоиться.

Утром тоже было морально тяжело настроиться на соревнования, потому что в голове крутились мысли о квалификации, а я по жизни пессимист», – рассказала Кнороз.

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