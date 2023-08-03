Легкоатлетка Любушкина, которую за полгода 16 раз проверяли на допинг: «Пусть проверяют и дальше. Я уверена в себе, мне нечего бояться»

Легкоатлетка, которую в 2023 году 16 раз проверяли на допинг, заявила, что ей нечего бояться.

Кристина Любушкина выступает в спортивной ходьбе. На чемпионате России в Челябинске она финишировала четвертой на дистанции 10 000 м.

«Я думаю, что увеличение внимания ко мне со стороны антидопинговых служб связано с ростом моих результатов. Было время, когда ко мне приезжали чуть ли не каждую неделю. Пусть проверяют и дальше, я уверена в себе, мне нечего бояться.

Расстроена своим выступлением, показала не тот результат, на который была готова. Мы поменяли систему тренировок, поэтому мне было тяжело готовиться. В сентябре у нас будет Кубок России, но участие в этом старте у меня пока под вопросом», – сказала спортсменка.