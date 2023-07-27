Дмитрий Свищев: «Россия дружит со спортсменами независимо от национальности, гражданства, цвета кожи. Ждем на Играх дружбы всех, кто с чистыми помыслами»
Дмитрий Свищев высказался о том, что Россия пригласит украинских спортсменов на Игры дружбы.
Ранее министр спорта Олег Матыцин заявил: «Конечно, пригласим и обеспечим безопасность их пребывания на территории России».
«Россия дружит со спортсменами независимо от национальности, гражданства, цвета кожи и так далее.
Мы ждем на Играх дружбы всех, кто с чистым сердцем и чистыми помыслами», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.
Игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.
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