Дмитрий Свищев: «Россия дружит со спортсменами независимо от национальности, гражданства, цвета кожи. Ждем на Играх дружбы всех, кто с чистыми помыслами»

Дмитрий Свищев высказался о том, что Россия пригласит украинских спортсменов на Игры дружбы.

Ранее министр спорта Олег Матыцин заявил: «Конечно, пригласим и обеспечим безопасность их пребывания на территории России».

«Россия дружит со спортсменами независимо от национальности, гражданства, цвета кожи и так далее.

Мы ждем на Играх дружбы всех, кто с чистым сердцем и чистыми помыслами», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.