Дмитрий Свищев: «Россия дружит со спортсменами независимо от национальности, гражданства, цвета кожи. Ждем на Играх дружбы всех, кто с чистыми помыслами»

Теги Дмитрий Свищев Олег Матыцин Игры дружбы Легкая атлетика

Дмитрий Свищев высказался о том, что Россия пригласит украинских спортсменов на Игры дружбы.

Ранее министр спорта Олег Матыцин заявил: «Конечно, пригласим и обеспечим безопасность их пребывания на территории России».

«Россия дружит со спортсменами независимо от национальности, гражданства, цвета кожи и так далее.

Мы ждем на Играх дружбы всех, кто с чистым сердцем и чистыми помыслами», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту. 

Игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
арап Петра Великого
4 дня всего(минус - открытие, закрытие), только белорусы подъедут, если встанут пораньше...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий