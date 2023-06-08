Геннадий Габрилян: «Ласицкене уже приступила к восстановлению. Она пропустит неопределенное количество стартов»

Теги сборная России жен прыжки в высоту травмы Мария Ласицкене Геннадий Габрилян ТАСС Легкая атлетика

Тренер Геннадий Габрилян рассказал о состоянии олимпийской чемпионки Марии Ласицкене.

Спортсменка ранее сообщила, что ее беспокоит ахилл

«Маша прошла первое обследование и сейчас уже приступила к восстановлению. Медобследования будут продолжаться.

Могу сказать, что она пропустит неопределенное количество стартов, выход в сектор будет зависеть от скорости восстановления», – сказал Габрилян. 

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