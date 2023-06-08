Геннадий Габрилян: «Ласицкене уже приступила к восстановлению. Она пропустит неопределенное количество стартов»
Тренер Геннадий Габрилян рассказал о состоянии олимпийской чемпионки Марии Ласицкене.
Спортсменка ранее сообщила, что ее беспокоит ахилл.
«Маша прошла первое обследование и сейчас уже приступила к восстановлению. Медобследования будут продолжаться.
Могу сказать, что она пропустит неопределенное количество стартов, выход в сектор будет зависеть от скорости восстановления», – сказал Габрилян.
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